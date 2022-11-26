الاخبار/ وفيق قانصوه

تؤكد مصادر متابعة للملف الرئاسي، رغم "حماوة" الاتصالات الفرنسية ومحاولات باريس، ومن خلفها واشنطن والرياض وبعض من في الداخل، التوصل إلى "مرشح تسوية" اسمه جوزف عون. هذا ما تشي به الحركة الفرنسية، وإن كانت باريس لا تزال حتى الآن تحرص على إشاعة أجواء بأنها إلى جانب حثها الجميع على إجراء الانتخابات سريعاً، لا تضع فيتو على أي مرشح يتوافق عليه اللبنانيون بمن في ذلك سليمان فرنجية أو... جوزف عون. ولكن بما أن لبنان "أخطر" من أن يُترك للفرنسيين وحدهم، يمكن استشراف التعقيدات التي تحيط بالملف من الموقف السعودي الذي يفرض شروطاً مستحيلة كانتخاب رئيس معارض لحزب الله وتركيبة حكومية خالية من الحزب ورؤساء أجهزة أمنية معادين للمقاومة. وهي شروط كان يمكن للرياض أن تفرضها لو أنها، مثلاً، حققت انتصاراً في اليمن، وأطاحت بالنظام في دمشق، وانتصرت "ثورتها" في طهران، أو في حال كانت حليفتها تل أبيب خارجة للتوّ من حرب كبرى "مسحت" فيها المقاومة عن وجه الكوكب.

الديار/ محمد علوش

على الرغم من أنها جاءت رداً على سؤال، لا يمكن إنكار أهمية رسالة "الثناء" التي وجهها عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار، بعد إنتهاء الجلسة الأخيرة المخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية في المجلس النيابي، إلى قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، حيث أكد أن عون "قدم نموذجاً طيباً في ادارته للمؤسسة واستطاع أن يحمي السلم الأهلي".