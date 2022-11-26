وكالة الأناضول

أردوغان: عازمون على جعل تركيا من الأوائل بالصناعات الدفاعية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستواصل نضالها دون توقف حتى تجعل تركيا بين الأوائل في العالم بمجال الصناعات الدفاعية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الجمعة، خلال مراسم إنزال سفينة حربية صنعتها تركيا لمصلحة باكستان في قيادة حوض بناء السفن بولاية إسطنبول. وحضر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مراسم إنزال سفينة "PNS Khyber"، وهي الثالثة من أصل أربع في إطار مشروع "ميلغم". وأكد أردوغان أن مشروع "ميلغم" يعد من أهم المشاريع التعاونية التي تتوج علاقات تركيا مع باكستان الشقيقة في مجال الصناعات الدفاعية. وأشار الرئيس التركي إلى أن عام 2022 يتزامن مع الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وإسلام أباد. وتابع: "التضامن بيننا يتعزز ويزداد قوة يوما بعد يوم من منظور استراتيجي يتماشى مع التاريخ والصداقة وإمكانيات البلدين". وأوضح أن "مجال الصناعات الدفاعية واحد من الركائز الهامة لهذا التعاون". وأردف: "نخطط لتسليم أشقائنا الباكستانيين السفينة (الحربية) الرابعة والأخيرة في شباط 2025".