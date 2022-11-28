نداء الوطن 26-11-2022

على لائحة "المنظَّمات المتطرّفة" Meta

أضافت وزارة العدل الروسية، شركة «ميتا» العملاقة، والشركة الأمّ لمنصة "فيسبوك"، إلى قائمة المنظَّمات «المتطرّفة»، بينما لم يشمل قرار الوزارة الذي نشرته على موقعها على الإنترنت، تطبيق «واتساب» التابع للشركة الرائدة نفسها. ووفقاً للموقع، تضمّ قائمة الوزارة الروسية، حالياً، أكثر من 100 شركة ومنظَّمة، بما في ذلك الشركة الأميركية القابضة متعدّدة الجنسيات Meta Platforms In،التي تمتلك شبكتَي التواصل الاجتماعي الشهيريتَين "فيسبوك" و"إنستغرام". وكانت الجهة المنظِّمة للاتصالات في روسيا "روسكوماندزور"، حظرت الوصول إلى "فيسبوك" و"إنستغرام" في آذار الماضي، بعد أن وجدت محكمة مقاطعة تيفرسكوي في موسكو أن شركة "ميتا" متورّطةٌ بارتكاب "نشاط متطرِّف." وردّاً على هذا القرار، قال رئيس "ميتا" للشؤون الدولية، نيك كليغ: "إنه في الوقت الذي تفعل فيه الشركة كلّ ما بوسعها لاستعادة خدماتها، فإن الملايين من الروس العاديين، سيجدون أنفسهم قريباً معزولين عن المعلومات الموثوقة."