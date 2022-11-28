TL

الجمود سيد الواقع السياسي فلا خرق ملموسا على صعيد انتخاب رئيس جديد للبلاد، والاستسلام الداخلي واضح المسار بانتظار الحراك الدولي الذي لم ينتقل بعد من القول الى الفعل.

نيابيا، يبدو ان مسار الجلسات المرتقبة لانتخاب رئيس للجمهورية ستكون محل اتصالات سيجريها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع القوى السياسية.

المنار

واِن كانَ من السابقِ لاوانِه حسمُ نتيجةِ المونديال في الاسبوعِ الاول ، فانَ هذه المدةَ كانت كافيةً للحسمِ في ملاعبِ التطبيع. نتائجُ مخيبةٌ حصدَها الصهاينةُ مُبْكراً في مونديال قطر، ولا يبدو أنها ستَتبدلُ في الايامِ العشرينَ المتبقية.

فالصحفيون الاسرائيليون الذين يُغطون الحدثَ الكُرويَ العالمي ، توصلوا الى نتيجةٍ قاطعةٍ تقول: نشعرُ أننا مكروهونَ وغيرُ مرغوبٍ بنا هنا، ليس فقط بينَ العربِ والمسلمين بل بينَ شعوبٍ اخرى.

nbn

الجمود يـُطـْبـِقُ إلى حدٍ بعيد على ملف إنتخاب رئيس الجمهورية، ولا مؤشرات على كسرٍ وشيك للحلقة المفرغة التي يدور فيها. وما يزيد الطين بلة اننا قادمون على موسم أعياد ما يشكل عاملاً إضافيـًا من عوامل الجمود والمراوحة.

وَحـْدَها محركات رئيس مجلس النواب نبيه بري يعوّل عليها في هذه المرحلة، والحوارات الثنائية بينه وبين القوى السياسية والنيابية غير مقطوعة، وغايتـُها فتح مسار للتشاور الداخلي والتأسيس لتفاهمات حول مواصفات الرئيس التوافقي في غياب أي رافعة دولية او اقليمية يمكن الرهان عليها في هذه الآونة.

mtv

"إكشفوا عن نيّاتكم يا معطّلي جلساتِ انتخابِ رئيسِ الدولة." هي صرخةٌ أطلقها اليوم البطريركُ الماروني مار بشارة بطرس الراعي من المعهد الحَبريّ الماروني من روما. سيّدُ بكركي لم يكتف بذلك، بل وجّه نقداً قاسياً وحاداً إلى مجلس النواب الذي يواصل التلاعبَ في انتخاب رئيسٍ للدولة، متسائلا: أليس القصدُ من التعطيل مَحْوُ الدورِ المسيحيّ في لبنان عموماً والمارونيِّ خصوصاً؟ الموقف البطريركيّ المميّزُ، جديدٌ، ليس بحدّته، بل لأنَّ الراعي حمّله إضافة إلى البعد اللبنانيّ الوطنيّ، البعدَ المسيحي، ما يعني أن المرجعيّة الروحيّة الأولى المعنيةَ بالإستحقاق الرئاسي لن تسكت عن التعطيل الممنهجِ الذي يحصل.

NTV

صرخةٌ من روما وجهّها البطريرك الراعي إلى المعطلين، ودعاهُم إلى الكشفِ عن نيّاتِهم وسأل: لماذا يدّعي البعضُ أنَّ انتخابَ الرئيس ممكنٌ بعدَ رأسِ السنة فما الذي يمنعُ انتخابَهُ اليوم؟ وهل سيتغيّرُ العالم عامَ ألفين وثلاثةٍ وعشرين؟ وبعضُ الاجابات طرحتها النائبة بولا يعقوبيان عبر الجديد وتوقعتِ الذهابَ لاحقاً الى تسويات واعتبرت أننا نعيشُ حالةَ الـ 2014 لحينِ وصولِ ميشال عون الى سدةِ الرئاسة والتاريخُ يعيدُ نفسَهُ حيثُ المحاصصة واعادة تجريب المجَرَب.

OTV

اذا انتخب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد، ماذا ستكون النتيجة اذا لم يكن ذلك مقرونا بتفاهم وطني عام حول سبل ادارة المرحلة المقبلة؟

فإذا كان الهدف التأقلم مع الازمة، مع البقاء في المستنقع، وتشريع الخطأ، فإنجاز الانتخاب سهل.

اما اذا كان الهدف العمل الجدي للخروج من الازمة بشكل نهائي، عبر اطلاق عملية النهوض، بناء على ما يملكه لبنان من مقدرات، ليس آخرها ثروة الغاز في البحر، فإنجاز الانتخاب اسهل مما يتصوره البعض

LBC

الثلاثاء كابيتول كونترول، الخميس جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية... الجامع المشترك بين الجلستين أن لا الكابيتال كونترول سيقر في جلسة الثلاثاء، ولا الرئيس سينتخب في جلسة الخميس.

ولافتة اليوم نقمة البطريرك الراعي في وجه التعطيليين، إذ قال: " الدستور بمادته 49 عن انتخاب الرئيس بثلثي الأصوات في الدورة الأولى، وفي الدورة التالية وما يليها بالأغلبية المطلقة (نصف زائدا واحدا). فلماذا إقفال الدورة الأولى بعد كل اقتراع وتعطيل النصاب في الدورة التالية؟ ".

الميادين

أشار المتحدث باسم ​الكرملين​، ​دميتري بيسكوف​، الى أن "الخلافات مع ​تركيا​ بشأن سوريا تم في وقت سابق وقفها والتقليص منها، وذلك بمجرد التوقيع على اتفاقية في سوتشي، موضحا أنه "بعد ذلك صرح مسؤولون روس، وكذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن عدم رضاهم عن تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها".

الجزيرة

رحّب وزير الخارجية الأمريكي ​أنتوني بلينكن​، باستئناف ​المفاوضات​ الفنزويلية بوصفها "خطوة مهمة" نحو استعادة ​الديمقراطية​.

وأكّد بلينكن، أن "بلاده تتطلع إلى اتفاقيات دائمة في ​فنزويلا​ تمهد الطريق لانتخابات رئاسية حرة ونزيهة عام 2024".

العربية

كشفت هيئة الرقابة البيئية ب​الاتحاد الأوروبي​، عن أن "​تلوث الهواء​ بالجسيمات الدقيقة أدى إلى 238 ألف حالة وفاة مبكرة في دول الكتلة خلال عام 2020، في ارتفاع طفيف عن العام السابق".وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، تبين أن "المعدل الإجمالي لهذا النوع من الوفيات في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2020، كان أقل بنسبة 45% مما كان عليه في عام 2005".