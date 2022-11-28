لبنان الحر

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال ترؤسه قداسا احتفاليا في كنيسة مار مارون في المعهد الحبري الماروني في روما، أنّه "بقطع النظر عن العرف القائل بوجوب نصاب ثلثي أعضاء مجلس النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يجب ألا ننسى المبدأ القانوني القائل: "ان لا عرف مضادا للدستور".

صوت لبنان

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس، في بيروت، حيث قال، إنّ "عيد الاستقلال مرّ هذا العام حزينا، فلا رئيس للبلاد ولا حكومة ولا شعب يحاسب طبقة سياسية ممسكة بالقرار السياسي منذ زمن طويل، ومعطلة للإصلاح، ومعرقلة للقضاء، ومانعة أية مساءلة ومحاسبة، والفراغ بالنسبة إليها أفضل من إيجاد حلول، ومن المجيء برئيس يقود سفينة الوطن، إلى جانب حكومة تعمل على انتشال شعب غارق، يتخبط بين أمواج جشع المسؤولين وانعدام المسؤولية لديهم".

radio orient

دان رئيس ​الرابطة المارونية​ ​السفير خليل كرم​، "الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق الشاب إيلي ميشال متى في بلدة عقتنيت الجنوبية بدم بارد ووحشية غير مسبوقة".

واعتبر كرم أن "هذه الجريمة، تزيدنا إصرارا على وجوب إيجاد حل سريع ل​ملف النازحين السوريين​ في لبنان، لأنه يشكل خطراً على الأمن ويزعزع ركائز الاستقرار الداخلي، وتهديدا لهوية لبنان وطابعه الديموغرافي التعددي. وهو ما يجب أن تعرفه الدول التي ما زالت تضغط على لبنان لابقاء النازحين على أرضنا ودمجهم في مجتمعنا".

اذاعة النور

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أن "لبنان ليس هدية لأحد، وأن رئاسة الجمهورية ضمانة وطنية عظمى، ومن يمنع التسوية الوطنية لانتخاب رئيس وطني هو نفسه يصر على اللعبة الدولية والواجهات الأممية وينتظر الفجائع لعل وربما".

صوت المدى

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، خلال مشاركته في اجتماعات المنتدى السنوي للاتحاد من أجل المتوسط ووزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي والجوار الجنوبي في برشلونة، على "ضرورة ايجاد حل للقضية الفلسطينية باعتبارها المدخل الاساسي والضروري للامن والاستقرار في الشرق الاوسط".