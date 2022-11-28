أكّد زعيم كوريا الشماليّة، كيم جونغ أون، أمس الأحد، أنّ بلاده المسلّحة نووياً تعتزم امتلاك «أقوى قوّة استراتيجيّة في العالم»، وذلك خلال احتفال بإطلاق صاروخ جديد عابر للقارّات، ظهرت فيه ابنته للمرّة الثانية في مكان عام. وكافأ كيم الجنود والعلماء الذين شاركوا في تطوير صاروخ «هواسونغ17» الجديد، بمجموعة كبيرة من الترقيات. وأطلق المحلّلون العسكريّون تسمية «الوحش» على هذا الصاروخ القادر على بلوغ البرّ الرئيسي للولايات المتحدة. وكان هذا الصاروخ الباليستي العابر للقارّات قد اختُبر في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وسقط في المياه قبالة اليابان.

طلبت تركيا من الصين توضيحاً بشأن ملابسات وقوع ضحايا ومصابين في حريق بمبنى سكني في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية) الذي تقطنه غالبية من الأويغور الأتراك. وقالت الخارجية في بيان، أن تركيا «تنتظر من الصين إطلاع الرأي العام على سبب الحريق. وتشترك تركيا مع الأويغور في تركستان الشرقية بروابط التاريخ والقومية والدين، ومن هنا يأتي الاهتمام المزداد من جانب تركيا بقضية هذه المنطقة».

ذكرت مصادر عسكرية أوكرانية أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، أكثر من 50 مرة، مطلع الأسبوع. واتهم الحاكم العسكري المحلي ياروسلاف يانوشيفيتش، أمس (الأحد). واتهم يانوشيفيتش عبر تطبيق «تلغرام» روسيا باستهداف المدنيين، معلناً مقتل شخص واحد وإصابة اثنين في القصف الروسي.

تظاهر الآلاف من أنصار حزب «فوكس» اليميني المتطرف في عدة مدن إسبانية، بينها مدريد، احتجاجاً على حكومة بيدرو سانشيز اليسارية، التي وصفوها بأنها حكومة «الخيانة وانعدام الأمن والخراب».

اعتقلت السلطات الإيرانية فريدة مرادخاني، ابنة شقيقة المرشد علي خامنئي، بعدما سجلت مقطع فيديو تصف فيه السلطات التي يقودها خالها بـ«النظام الدموي قاتل الأطفال» على إثر قمع الاحتجاجات.

ودعت مرادخاني، وهي ناشطة معروفة في مجال حقوق الإنسان، الحكومات الأجنبية إلى قطع علاقاتها بطهران.

طالب نائب إيراني، الأحد، بمساءلة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير داخليته، على خلفية استخدام الذخائر الحية ضد المحتجين، فيما أخذت الإضرابات المواكبة للحراك الاحتجاجي أبعاداً جديدة بانضمام سائقي الشاحنات إلى إضراب عمال مصانع وشركات في قطاع النفط، فيما يواصل المحتجون حراكهم بأشكال مختلفة، في تحدٍ للإجراءات الأمنية المشددة في أنحاء البلاد.

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، الأحد، أن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الإندونيسية، يوم الاثنين، ارتفع إلى 321 قتيلاً. وتسبب هذا الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريشتر بأضرار جسيمة في غرب جاوا.