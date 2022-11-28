اللواء – غاصب المختار

أوضح انه بإنتظار نتائج باقي الطعون الانتخابية وقرارات المجلس الدستوري حولها، قد تتبدل تركيبة المجلس النيابي ولو بنسبة محدودة من دون أن تتبدل كثيراً الاصطفافات السياسية بشكل جذري، مع ان بعض التبدّل سيصيب التركيبة الحالية لجهة عودة النائب فيصل كرامي الى المشهد النيابي وسعيه لتشكيل "جبهة سياسية عريضة تتفق على عناوين سياسية كبيرة لا تفصيلية وليس مجرد تشكيل تكتل نيابي جديد" كما قال كرامي لـ "اللواء". ولجهة قرار بعض نواب مجموعة التغيير والمستقلين الانضمام الى الفريق الذي يصوّت للنائب ميشال معوض، فيما فريق الورقة البيضاء سيزيد عدده، بينما بدأ التيار الوطني الحر يفكر جدّياً بطرح اسم مرشح قد يكون الوزير الأسبق زياد بارود بعدما باتت لعبة فقدان نصاب جلسات الانتخاب غير مجدية.

الجمهورية – أنطوان فرح

قال أنه لا شك في انّ سعر الـ15 الف ليرة للدولار محطة في طريق توحيد سعر الصرف. هذه المحطة لا ينبغي ان تستمر لفترة طويلة، لأنّ إطالتها يعني انّه لم يتمّ الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وانّ الانهيار مستمر. ولن يطول الامر قبل ان يصبح هذا الرقم شبيهاً بمفاعيله بالرقم 1500 ليرة، سواء بالنسبة إلى التعاملات الرسمية، او للقيود المحاسبية في موازنات الشركات. وسيؤدّي ذلك إلى تسريع وتيرة التضخّم، بحيث انّ سعر العملة الوطنية سينهار دراماتيكياً، مقابل الاستمرار بزيادة الاجور وتكبير الكتلة النقدية في التداول.