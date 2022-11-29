TL

يبدو ان الواقع السياسي الحقيقي في البلاد يؤكد صعوبة انتخاب رئيس الجمهورية قبل نهاية العام الحالي على الرغم من كل من التسريبات التي انتشرت في الساعات الماضية والتي اوحت بإيجابية مستجدة في الاستحقاق الرئاسي وبحسب مصادر مطلعة ووسط استمرار بقاء تكتل الاوراق البيضاء الاقوى في صندوقة الافتراع فان انعقاد جلسات الانتخاب في مجلس النواب لن يبقى بالكثافة ذاتها خلال الاسابيع المقبلة، وأن فترة الاعياد ستكون فرصة للقوى السياسية لاعادة تجميع اوراقها الرئاسية من جديد.

المنار

فيما مباريات كأس العالم تحتدم منافساتها وتكثر مفاجآتها، فان المباريات السياسية اللبنانية على رتابتها، ولا مفاجآت في الافق، الكرة الرئاسية كأنها عند نقطة الانطلاق، ولا تسديدات تبشر باهداف قريبة. وكأن الجميع يركض في حلقة مفرغة، ولا حديث جديا ولا تواصل ينقذ البلاد من المراوحة بالفراغ عبر انتخاب رئيس يضع البلد على سكة الانطلاق.

nbn

الى الجلسة الثامنة على نية إنتخاب رئيس للجمهورية در وبالرغم من التسليم مسبقا بأن جلسة الخميس المقبل ستكون نسخة مكررة عن سابقاتها فان في النوايا يكمن الحل للخروج من رتابة الإستنساخ إلى الورقة الأصل المذيلة بعنوان من كلمتين: الحوار والتوافق.

mtv

من بيروت الى واشنطن: العالم يتحرك لحض مجلس النواب على انتخاب رئيس، فيما البرلمان ينامُ نومة اهل الكهف لأن قِسماً من النواب يتمترسُ وراءَ الورقةِ البيضاء. في لبنان التقى وفدٌ من الكونغرس الاميركي رئيسَيْ المجلس والحكومة اضافة الى وزير الخارجية. وكان تشديدٌ في اللقاءات على ضرورة انتخاب رئيس ودعوة للنواب الى انجاز الاستحقاق في اسرعِ وقتٍ ممكن.

NTV

دخل مونديال قطر أسبوعه الثاني.. فيما لبنان ما زال يسأل: مين سرق الملايين؟

الحماسة بلغت أشدها على أرض الدوحة مع احتدام المنافسة بين المنتخبات بهدف التأهل المباشر نحو الدور الثاني اثنين المباريات كان غزيرا بالأهداف، وبدا واضحا الغياب المعنوي للنجم البرازيلي نيمار.. لكن هذا الغياب لم يؤثر على روح فريق السامبا الذي أدى وصلته الساحرة في مباراة خسر فيها هدفا بالتسلل وانتهت بضبط اللعبة على دقة الساعات.

OTV

لا جديد تحت شمس الاستحقاقات السياسية الداخلية، في ضوء المراوحة المستمرة على خط الانتخابات الرئاسية، التي يحل موعد جلستها الثامنة الخميس المقبل، على وقع تمترس الأفرقاء في مواقعهم. وفيما برزت اليوم معلومات عن تواصل خفي بين حزب الله والكتائب، برز سجال متفجر بين المرشح ميشال معوض والنائبة بولا يعقوبيان، قدم مؤشرا إضافيا إلى تفكك القوى التي تصنف نفسها بالمعارضة، يقابلها على المقلب الآخر، خلاف واضح حول السير بترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية.

LBC

عشاق رياضة كرة القدم ينتظرون كل مباراة ليعرفوا ما إذا كان فريقهم تأهل أو هو على طريق التأهل. عشاق "السياسة في الرياضة " ينتظرون كل إشارة سياسية على هامش أي مباراة، ليبنوا عليها شيئا في السياسة.

الميادين

افادت وكالة "رويترز" ان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس اقتراحا من شركة بوينغ لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريخ متوفرة بكثرة، ما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية في الوقت الذي يبذل فيه الغرب جهودا حثيثة لتلبية الطلب على المزيد من الأسلحة.

الجزيرة

ندد وزير الشركات البريطاني غرانت شابس اليوم بممارسات الشرطة الصينية "غير المقبولة" و"المثيرة للقلق" بعدما قالت هيئة "بي بي سي" إن أحد صحافييها أوقف وتعرض للضرب خلال تغطيته للاحتجاجات ضد قيود كوفيد-19 في شنغهاي، كما افادت وكالة "فرانس برس".

العربية

افادت وكالة "فرانس برس" ان الشرطة فككت شبكة أوروبية ضخمة لتهريب الكوكايين وأوقفت 49 مشتبها بهم في دول مختلفة، من بينهم ستة يعتبرون "أهدافا مهمة" في دبي، على ما أعلنت يوروبول اليوم.