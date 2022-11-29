لبنان الحر

قام وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالله بوحبيب بزيارة رسمية للعاصمة الإسبانية مدريد، حيث التقى نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز.

صوت لبنان

رأى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي ان "في لبنان حالة شغور في موقع الرئاسة الاولى وليس في الحكم، لانه حسب الدستور تتولى الحكومة مهام رئيس الجمهورية في حال خلو سدة الرئاسة بحسب اللفظ الدستوري".

radio orient

أكد وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار خلال جولة في مخيمات للنازحين في البقاع الاوسط، أن "مفوضية اللاجئين لا تستطيع ان تؤمن الدعم لكل النازحين وفي الوقت نفسه لا تشجعهم على العودة، وهذا يطرح تساؤلات بالسياسة"، وقال: "يبدو أننا أمام توجه عام لإبقاء النازحين رهينة لقرار معين بانتظار أن يحين وقت استخدامهم باتجاهات معينة في المنطقة".

اذاعة النور

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من الكونغرس الأميركي برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتي بورتر في السرايا الحكومية في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا ومستشاري الرئيس ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.

صوت المدى

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، خلال مشاركته في اجتماعات المنتدى السنوي للاتحاد من أجل المتوسط ووزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي والجوار الجنوبي في برشلونة، على "ضرورة ايجاد حل للقضية الفلسطينية باعتبارها المدخل الاساسي والضروري للامن والاستقرار في الشرق الاوسط".