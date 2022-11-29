حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مواصلة القوات الروسية شن هجماتها على البنية التحتية الأوكرانية حتى آخر صاروخ. وقال زيلينسكي إنه يتوقع هجمات جديدة الأسبوع الحالي قد تكون بنفس قسوة هجمات الأسبوع الماضي، وهي الأقسى حتى الآن، وتركت الملايين من دون تدفئة أو مياه أو كهرباء.

- أعلنت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي، في بيان، أن الاتحاد منح نفسه إمكانية معاقبة التحايل على القيود المفروضة على روسيا لضمان تطبيقها. وسيسمح هذا القرار بمعاقبة دول ثالثة ورعاياها أو كياناتها التي قد تلتف على العقوبات والتي تبناها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

أفادت وكالة «رويترز» بأن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تدرس اقتراحاً من شركة «بوينغ» لتزويد أوكرانيا بقنابل دقيقة صغيرة ورخيصة يتم تثبيتها على صواريخ متوافرة بكثرة؛ ما يسمح لكييف بتوجيه ضربات خلف الخطوط الروسية.

أغلقت الحكومة الإيرانية الباب بوجه المطالب بإجراء استفتاء على أصل نظام «الجمهورية الإسلامية»، وحرية ارتداء الحجاب، مع اقتراب الاحتجاجات إثر موت مهسا أميني من منتصف ثالث أشهرها.

وقال نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية خلال مؤتمر صحافي بطهران، أمس: «إذا دعت الضرورة فسنُجري استفتاء بموافقة المرشد وتصويت ثلثي نواب البرلمان»، لكنه قال: «من المستحيل تغيير نظام الجمهورية الإسلامية».

صوّت البرلمان الفرنسي، أمس، لصالح قرار يدعم الشعب الإيراني في مواجهة القمع. وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنه يجري الإعداد لفرض عقوبات أوروبية جديدة ضد إيران بداية الشهر المقبل.

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس، أن طهران «لن تتعاون مع اللجنة السياسية»، في إشارة إلى لجنة التحقيق التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي.

حذّر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند من أن النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين وصل مجدداً إلى «نقطة الغليان»، مؤكداً أن التوسع الاستيطاني يضغط على «المساحة الفعلية لتطوير دولة فلسطينية قابلة للحياة». ونبه إلى أن السياق الحالي يؤدي إلى «تلاشي» المبادئ التي تقوم عليها اتفاقات أوسلو، بما فيها حل الدولتين.

قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن الصين لا تتحمل المسؤولية فحسب عن التأثير على سلوك كوريا الشمالية، وإنما هي قادرة على فعل ذلك، ودعا بكين إلى إثناء بيونغ يانغ عن السعي لتطوير الأسلحة النووية والصواريخ المحظورة.

يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن تحديات في تحريك خمس قضايا تشريعية مهمة قبل بدء أعمال الكونغرس بتشكيله الجديد في يناير (كانون الثاني) المقبل. وتتعلق القضايا بالإنفاق الحكومي، ورفع سقف الدين، وما يتعلق بتسريع المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا، وتمويل مكافحة فيروس «كورونا»، وتمويل لمواجهة التغييرات المناخية.

سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء جمعه مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في موسكو، أمس، إلى طي صفحة من الفتور سيطرت على علاقات البلدين، على خلفية مواقف آستانا المعارضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

قلصت أستراليا مستوى التهديد بتعرضها لهجوم إرهابي، أمس الاثنين، من «مرجح» إلى «محتمل» للمرة الأولى منذ 8 سنوات، مشيرة إلى تراجع مخاطر شن متطرفين هجمات.

وكانت أستراليا قد رفعت هذا المستوى في عام 2014، جراء مخاوف من عدد الأستراليين الذين يُعتقد أنهم يقاتلون في الخارج مع جماعات متشددة، واحتمال شن متطرفين هجمات إرهابية في العراق أو سوريا.

قال مسؤولون عسكريون إن الجيش الباكستاني قتل 9 متمردين جنوب غربي بلوشستان، إثر تبادل لإطلاق النار استمر ساعة بين قوات الجيش والمتمردين.

استدعت الخارجية الروسية، أمس (الاثنين)، السفير النرويجي، احتجاجاً على اعتقال عدد من الروس في النرويج بتهمة استخدام طائرات مسيّرة.

وقالت الوزارة الروسية في بيان، إنه تم إبلاغ روبرت كفيل، بأن هذه الاعتقالات «غير مقبولة»، وأنها تعتبرها «ذات دوافع سياسية»، و«لا علاقة لها بمبادئ العدالة المنصفة والنزيهة».

توجّه وزراء خارجية دول اسكندنافيا والبلطيق إلى أوكرانيا، أمس (الاثنين)، لإبداء التضامن مع البلاد في جهدها المبذول للتصدي للغزو الروسي. وقال عدة وزراء خارجية في رسائل متماثلة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نحن، وزراء خارجية إستونيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا وليتوانيا، في كييف اليوم (أمس) لإبداء التضامن الكامل مع أوكرانيا».

أعلن رئيس المنظمة العالمية لمراقبة الأسلحة السامة، أمس (الاثنين)، أن الغزو الروسي لأوكرانيا زاد من خطر استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الذخائر الكيميائية.