الديار – هيام عيد

تحدّثت عن الأوضاع الراهنة في البلاد وقالت يتزايد الحديث في الأوساط السياسية كما الإقتصادية عن سيناريو "سيىء" ينتظر الواقع الإجتماعي مع اقتراب نهاية العام، من دون بروز أية ملامح لتسوية سياسية تسمح بإنجاز الإنتخابات الرئاسية في وقتٍ قريب. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر في لجنة الإقتصاد النيابية، أنّ حالة الشّلل على صعيد استرتيجية التعافي الرسمية، رفعت وبنسبةٍ كبيرة المخاطر الإقتصادية، خصوصاً في ظلّ المراوحة على مستوى الإصلاحات الإقتصادية والنقدية لإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً وأنّ درب الإتفاق والحصول على تمويل منه، هو الوحيد الذي يؤدي إلى الخروج من الأزمة الحالية. وفي هذا المجال، فإنّ الشغور الرئاسي وواقع تصريف الأعمال الحكومي يدفع، إلى تكريس الأزمة وتعميقها إلى أجلٍ غير مسمّى، إلاّ في حال أدّت الإتصالات الجانبية التي حصلت أخيراً بين رؤساء الكتل النيابية، إلى إحداث تغييرٍ في الستاتيكو الداخلي، من أجل تمرير الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان كما المنطقة راهناً، وبشكلٍ خاص على مستوى الوضع الإجتماعي، حيث أن المصادر النيابية نفسها، تتخوف من أن يكون اللبنانيون متروكين ليواجهوا منفردين التحديات الناجمة عن سلسلة الإجراءات التي دفعت باتجاه زيادة الدولرة، التي وصلت إلى نحو تسعين في المئة في الآونة الأخيرة. وترى المصادر في هذا السياق، أنّ عودة مؤسسات القطاع العامّ إلى العمل المنتظم، سيؤدي إلى تحريك الواقع المالي وإنعاش الطلب على الليرة، وبالتالي التخفيف من نسبة الدولرة، ويُضاف إلى ذلك التحسّن الموعود في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي الذي سيخفف من فاتورة استيراد المحروقات. وقد كشفت المصادر النيابية، عن أنّ الجباية يجب أن تشمل المخيمات الفلسطينية كما مخيمات النازحين، ووقف الهدر الحاصل على الشبكة الذي يتجاوز اليوم الـ40%. ولكن المصادر النيابية نفسها تستدرك محذرةً من عدم السير في الجباية وإجراءات وقف الهدر، معتبرةً أنّ هذا الأمر قد يؤدي إلى عودة الضغط على الدولار بسبب التمويل، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع السعر في السوق السوداء.

الأخبار – نقولا ناصيف

تناول موضوع جلسات انتخاب الرئيس وقال ما يصح في هذه الجلسات أنّ المأزق الفعلي لا يكمن في نصابها. الثلثان يحضران وكذلك الأكثرية المطلقة. الدورة الأولى تجري على أكمل وجه. ذلك هو الوجه الدستوري المألوف. ما بعد ذلك تُكتشف العلّة. لا يعجزون عن انتخاب الرئيس، بل لا يريدون. وأضاف أنّ الرئيس نبيه بّري لا يملك سوى أن يدعو الى جلسة تلو أخرى لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، كذلك لا يملك إلا أن يقفل الجلسة ويطلب تلاوة المحضر بعد التأكد من تطيير نصاب الانعقاد قبل مباشرة الاقتراع للدورة الثانية. كذلك فإنّ المشكلة الفعلية ليست الدائرة من حول تعاقب الجلسات عبثاً سوى أن الانقسام السياسي وحده الذي يحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لا تملك أيٌّ من القوتين الرئيسيتين في المجلس، الى الآن على الأقل، الأكثريتين المطلوبتين الموصوفة والعادية لانتخاب رئيس، أياً يكن أو من أيٍّ منهما انبثق. والمعلوم حاضراً أنّ كلا الفريقين غير مستعجل لتقديم تنازلاته، والجميع ينتظر الخارج الذي بدوره ينتظر الداخل.