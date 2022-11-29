وكالة الأناضول

واشنطن تحذر من قدرات الصين في سابق الفضاء العسكري

حذرت رئيسة قوة الفضاء بالجيش الأميركي نينا أرماغنو، الإثنين، من أن التقدم السريع في القدرات العسكرية الصينية "يشكل مخاطر متزايدة على التفوق الأميركي في الفضاء الخارجي". وقالت نينا أرماغنو، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية منها قناة "الحرة"، إن بكين أحرزت تقدما كبيرا في تطوير تكنولوجيا الفضاء العسكرية بما في ذلك في مجالات مثل الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية التي يمكن إعادة استخدامها والتي تسمح للدول بتوسيع نطاق برامجها الفضائية بسرعة. وأضافت في فعالية بمدينة سيدني نظمها معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي البحثي: "أعتقد أنه من الممكن تماما أن يتمكنوا من اللحاق بنا والتفوق علينا بالتأكيد". واعتبرت أن "التقدم الذي أحرزوه (الصينيون) كان كبيرا وسريعا". وأحرزت بكين تقدما كبيرا في سباق الفضاء في السنوات الأخيرة مما أثار قلق واشنطن ودول غربية أخرى رغم تراجعها تاريخيا في سباق الفضاء الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة وروسيا.وشبه يي بيغيان رئيس البرنامج الصيني لاستكشاف القمر، القمر والمريخ بالجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي التي تطالب بكين بالسيادة عليها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، تأجيل اجتماع اللجنة الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" إلى موعد لاحق.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "جلسة اللجنة الاستشارية الثنائية حول معاهدة ستارت الروسية الأمريكية، التي كان من المقرر عقدها سابقا في القاهرة (29 نوفمبر/تشرين الثاني - 6 ديسمبر/كانون الأول)، لن تعقد في المواعيد المشار إليها. وسيتم تأجيل الحدث إلى موعد لاحق" .وكانت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد شددت في مؤتمر صحفي حول الحد من التسلح قبل يومين، على أهمية عودة الولايات المتحدة وروسيا إلى حوار الحد من التسلح في أقرب وقت ممكن، لضمان فعالية اتصالاتهما في الأزمات.وقالت: "يجب على الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية العودة إلى الحوار في أول فرصة متاحة، حتى ولو كان ذلك لضمان فاعلية التواصل في الأزمات".