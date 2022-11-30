وكالة الأناضول

أردوغان يترأس اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، اجتماع المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية. وجرى الاجتماع في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن عدسات الصحفيين. وحضر الاجتماع إلى جانب الرئيس أردوغان، أعضاء المجلس جميل تشيشك وإسماعيل قهرمان وكوكسال طوبطان ومحمد علي شاهين، ورئيس رئاسة الشؤون الإدارية في الرئاسة متين قيراطلي، ومدير مكتب الرئيس حسن دوغان.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: يمكن الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي إذا كان هناك شريك مناسب في واشنطن

أعلنت الخارجية الروسية أنه يمكن إجراء حوار حقيقي مع الولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي إذا كان هناك شريك مناسب في واشنطن واستعداد لعدم تجاوز "الخطوط الحمراء" لموسكو في مجال الأمن. وقال مدير إدارة منع الانتشار وتحديد الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك"، "اليوم الأربعاء: "من حيث المبدأ، لم نرفض أبدًا الحوار. وفي الوقت نفسه، لا يمكن إجراء حوار حقيقي إلا إذا كان هناك شريك مناسب على الجانب الآخر. لهذا، تحتاج الولايات المتحدة إلى أن "تنضج "محادثة جادة حول المساواة الحقيقية وعلى أساس الاستعداد لاحترام مصالحنا وعدم تجاوز "الخطوط الحمراء" في مجال الأمن". وأعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أمس الثلاثاء، أنه لا توجد أي إشارات على أن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف مفاوضات الاستقرار الاستراتيجي وقال ريابكوف للصحفيين، على هامش الاجتماع في مؤسسة "غورتشاكوف" لدعم الدبلوماسية العامة: "تعتمد هذه المسألة كلياً على الخيار الذي ستتخذه واشنطن. لم يكن لدينا أي إشارات أو علامات بشأن اهتمام الجانب الأمريكي باستئناف مثل هذا الحوار، سواء قبل اتخاذ قرار تأجيل انعقاد لجنة المشاورات الثنائية أو بعده".