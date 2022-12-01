الدفاع العربي

لوكهيد مارتن: المغرب سيحصل على طائرات إف-16 بلوك 70/72 المتطورة خلال عام 2023

ستخضع طائرات “إف-16” المقاتلة المغربية لتعديلات جديدة في مصنع جرينفيل، لتصبح مطابقة لمقاتلات “إف-16 بلوك 70/72” ، وفق ما أوردته شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية.

وقال متحدث باسم الشركة إن معدل العمل في البلوك 70 الذي يجري إنشائه في جرينفيل “سيزيد بشكل كبير” في السنة المالية 2023 ، ليصل إلى معدل إنتاج يصل إلى أربع طائرات شهريًا. وأشارت الشركة إلى وجود خمس دول متعاقدة على البلوك 70/72 ، وهي: البحرين وسلوفاكيا وبلغاريا وتايوان و “دولة أخرى”. كما وقعت الأردن خطاب عرض وقبول لثماني طائرات من هذا الطراز. عند منح هذا العقد ، سيرتفع عدد الطائرات التي تم طلبها إلى 136 طائرة. كما بدأت بلغاريا عملية شراء طائرات إضافية. وأشار متحدث باسم شركة لوكهيد مارتن إلى أن جرينفيل لديه “عدة طائرات أخرى” في مراحل مختلفة من العمل.

حصلت الشركة على عقد تسليم لأجل غير مسمى بكميات غير محددة في يناير بقيمة تصل إلى 64.3 مليار دولار لإنتاج طائرات إف-16 جديدة لعملاء المبيعات العسكرية الخارجية (FMS)

Sputnik

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