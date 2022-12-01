TL

غداً جلسة برلمانية ثامنة لانتخاب رئيس لجمهورية لبنان، وغداً مرة ثامنة يتعثر استحقاق النواب الذين انتخبهم المقترعون اللبنانيون، في عبورهم الشوط نحو انتخاب رئيس البلاد فيما التعويل مستمر على الخارج خصوصاً على قمة الرئيسين الفرنسي والأميركي في واشنطن وعلى حراك فاتيكاني مكثف من باب الحرص الخاص على لبنان.

المنار

لبنان على حافة الدولار الجمركي، الذي يدخل الخدمة الفعلية غداً، ومن الأمس إلى اليوم وكل يوم لا جديد على صعيد العلاقة الرقابية المفترضة من الدولة على التجار الذين هم بواقع الحال لوبي أقوى من الدولة، وعليه فإن مجرد الحديث عن الأسعار يلهب الخوف الحقيقي لدى المواطنين، ويزيده الضياع الذي يصيب المسؤولين، والكلام والتصريحات التي ليس عليها جمرك حول ضبط الأمور عبر لوائح وجداول وإعفاء السلع الأساسية من الضريبة المستجدة..

nbn

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى السعودية في التاسع من الشهر المقبل بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض وقد تسلم الرئيس ميقاتي الدعوة من سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري الذي زاره اليوم في السراي الحكومي.

mtv

الدورة الثانية بلا نصاب.. والكابيتال بلا كونترول.. إنها المعادلة الثنائية السلبية التي تتحكم في عمل مجلس النواب. فالكلام كثير لكن الفعل قليل، بل قليل جداً. غداً الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس، والسيناريو الفاشل والسيئ سيتكرر. أما اليوم فنشبت نقاشات كلامية حادة داخل اللجان النيابية المشتركة، ليتبين أن كل الإجتماع خصص لكيفية تأليف اللجنة التي ستتولى تطبيق الكابيتال كونترول.

NTV

دار بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمرشح لرئاسة الجمهورية ميشال معوض سجالاً حاداً

والأغرب من السجال أن الطرفين أقاما صراع على مشروع كابيتال كونترول معدوم النتيجة بعد أن تأخر عن زمنه ثلاثة أعوام وأصبحت "عضامو مكاحل".

OTV

النية الدولية بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم معدومة، وكل كلام معاكس غير دقيق. خلاصة توصل إليها مشاركون في لقاء بعيد عن الإعلام مع جهات ديبلوماسية أوروبية، جددت تأكيد السياسة الدولية السابقة حول هذا الملف الذي يكبد اللبنانيين أثماناً باهظة، ديموغرافياً واقتصادياً، وصولاً إلى الأمن.

LBC

"مونديال الكابيتال كونترول" صراخ وتبادل اتهامات بين النواب، والنتيجة حتى الآن تعادل سلبي بين الفريقين، ولا يعرف ما إذا كان سيبقى أي "كابيتال" لتطبيق "الكونترول" عليه، إذا ما استمر النقاش إلى ما شاء الله.

في المونديال الرئاسي، جلسة ثامنة غداً، والقديم على قدمه: نصاب لأول جلسة ثم يطير.

الميادين

أعلن مصرف "إتش إس بي سي"، اليوم الأربعاء، أنّه سيغلق أكثر من ربع فروعه المتبقية في بريطانيا بشكلٍ دائم، فيما يتحول العملاء بشكلٍ متزايد إلى إجراء المعاملات إلكترونياً.

وقال المصرف في بيانٍ إنّه سيغلق 114 فرعاً اعتباراً من نيسان/أبريل 2023، بعدما أغلق نحو 150 فرعاً منذ العام الماضي.

الجزيرة

كشفت المفوضية الأوروبية عن اقتراحها تجميد المساعدات المقدّمة لدعم الميزانية الطويلة الأمد لهنغاريا (المجر)، والمقدّرة بقيمة 13 مليار يورو، لافتةً إلى إمكانية إلغاء قرار التجميد شريطة التزام هنغاريا بـ"المعايير الأوروبية حول مكافحة الفساد".

العربية

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إن شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية.