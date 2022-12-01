لبنان الحر

أصدرت "لجنة متعاقدي الثانوي مختلف التسميات" بياناً، "بعد المتابعة الحثيثة لأعضاء اللجنة مع وزير التربية عباس الحلبي ومدير التعليم الثانوي، وإصرارهما على إنصاف المتعاقدين بمختلف مسمياتهم والتي أثمرت على تعديل أجر الساعة ليصبح ١٨٠ الفا".

صوت لبنان

تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لحضور القمة العربية الصينية التي تستضيفها المملكة في مدينة الرياض في التاسع من شهر كانون الأول.

radio orient

عمل عناصر من ​الدفاع المدني​ على سحب كمية من المياه من داخل كاراج لتصليح السيارات تجمعت جراء كثافة المتساقطات في ​حالات​ - ​جبيل​. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

اذاعة النور

أعلنت ​رئاسة مجلس الوزراء​، في مذكرة إدارية، إقفال ​المؤسسات العامة​ و​البلديات​ يومي الإثنين الواقع فيهما 26/12/2022

و2/1/2023 بمناسبة عيدي ​الميلاد​ ورأس السنة.

صوت المدى

اتصل النائب سيمون أبي رميا برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، لمتابعة موضوع الأضرار التي لحقت أمس بالمواطنين والشركات والمصانع والمنازل في منطقة جبيل كسروان جراء الأمطار الغزيرة.