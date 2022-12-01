وجهت موسكو وبكين رسائل إلى الغرب عبر تسيير دوريات مشتركة للطيران الإستراتيجي فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، في أحدث إشارة إلى تعزيز تحالف البلدين في مواجهة ما يوصف بأنه "تحديات مشتركة جديدة" في الوقت ذاته، اتهمت الخارجية الروسية حلف شمال الأطلسي(ناتو) بالسعي إلى إطالة أمد الحرب في أوكرانيا، ووصفت نتائج اجتماع وزراء خارجية الحلف بأنها خطوة نحو تأجيج الصراع. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية والقوات الجوية المشتركة تتألف من حاملات صواريخ استراتيجية من طراز (توبوليف – 95- إم إس) من القوات الجوية الروسية، والقاذفات الاستراتيجية من طراز ( هونغ 6-كا) التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني".

يفتح الرئيس الأميركي جو بايدن صباح الخميس أبواب البيت الأبيض لاستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول زيارة دولة خلال فترة رئاسته. وتطلق المدافع الأميركية 21 طلقة تحية للرئيس الفرنسي وسط نغمات الموسيقى العسكرية الرسمية ويعقد الزعيمان لقاء مغلقاً يشارك فيه مسؤولو كلا البلدين، يليه مؤتمر صحافي مشترك.