الديار/دولي بشعلاني

تتجه الأنظار الى الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى واشنطن، ولقائه بنظيره الأميركي جو بايدن، سيما وأنّ الرجلين سيبحثان حتماً من ضمن ملفات عدّة، الملف الرئاسي اللبناني، خصوصاً وأنّ ماكرون يعتبر نفسه معنياً بلبنان، ويحاول التفتيش عن حلول لأزماته. فهل يخرج من هذا الإجتماع باسم رئيس توافقي يجري تسويقه خلال الجلسات المقبلة في مجلس النوّاب، أم تستمر الأمور على حالها في انتظار نضوج تسوية ما؟

اللواء/عمر البردان

راى أن الخارج كذلك ينادي بالتوافق على رئيس الجمهورية الجديد، لأن في ذلك مصلحة للبنان وشعبه. ومن شأن حصول هذا التوافق، أن يعمل الرئيس الجديد على لم شمل اللبنانيين، وتشكيل حكومة ذات مصداقية، ولديها من القوة ما يجعلها قادرة على فتح القنوات مع العالم الخارجي، للحصول على الدعم الذي يطلبه لبنان للخروج من أزماته، وإقناع الدول المانحة بتقديم المساعدات له، حتى يتمكن من ولوج أبواب الحلول للكثير من المشكلات التي تواجهه. وأشارت المعلومات إلى أن الفرنسيين يعملون على هذا الأساس، على أن تتوضح الصورة أكثر، بانتظار معرفة ما إذا كانت الظروف مؤاتية لإمكانية أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة لبنان في عطلة الأعياد، لبحث الملف الرئاسي مع المسؤولين اللبنانيين.