وكالة الأناضول

أردوغان: استمرار النمو التركي رغم مخاوف الركود أمر قيّم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن استمرار النمو في بلاده رغم المخاوف من الركود في العالم "أمر قيّم". جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع العدالة والتنمية في الولايات التركية بمقر الحزب في العاصمة أنقرة. وأفاد أردوغان أن تركيا حققت نموا بمعدل 3.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي، وبمعدل 7.7 بالمئة في الربع الثاني. وأضاف قائلاً: "إنه لأمر قيّم أن تستمر تركيا بنموها في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من الركود على المستوى العالمي". وتابع: "نأمل بانطلاقة مبشرة لعام 2023 استناداً على اختتامنا عام 2022 عند مستوى قياسي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن تنظيم "داعش" (لإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة) أعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي، دون ذكر تفاصيل حول عملية مقتله. القاهرة - سبوتنيك. وذكرت قناة "السومرية نيوز" العراقية أن "تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مقتل زعيمه أبو الحسن القرشي واستقر على مبايعة أبو الحسين الحسيني كخليفة جديد".

وتخوض القوات العراقية معارك في عدد من المحافظات منها نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وضواحي بغداد، للقضاء على ما تبقى من عناصر "داعش". وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم، الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلناً إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".