تياغو سيلفا...مخضرم البرازيل لا يزال متعطشاً للعب والألقاب

أعيش أفضل اللحظات في مسيرتي بهذه الكلمات عبر تياغو سيلفا عن موقعه الرئيسي في دفاع البرازيل بعيداً عن إخفاق مونديال 2014، يتألق ابن 38 عاماً طموحه في مسعاها لنجمة سادسة حين تواجه الكاميرون اليوم في ختام دور المجموعات لمونديال قطر 2022

صربيا تنتظر نجمها فلاهوفيتش للموعد الحاسم ضد سويسرا

تعول صربيا على مهاجمها الشاب دوشان فلاهوفيتش المتعافي من إصابة خلال المواجهة المصيرية ضد سويسرا من أجل خطف بطاقة العبور الى دور ال16 بمونديال قطر ومرافقة البرازيل متصدرة المجموعة السابعة.