TL

إستهل لبنان شهره الثاني دون رئيس وفشل برلمانه في إنجاز مهمته الوحيدة دستوريا وهي فقط إنتخاب رئيس مثلما فشلت وزارات تصريف الاعمال حتى في تصريف مياه الأمطار من الشوارع تاركة المواطنين غرقى أمطار الأمر الذي حدا بوزير الأشغال الى الإعلان قبل قليل من السراي أنه تم تكليف مجلس الإنماء والإعمار بالمضي بتلزيم أعمال الصيانة على الطرقات بما فيها مستلزمات السلامة المرورية بمبلغ يقدر بحوالي 22 مليون دولار من قرض البنك الدولي والسؤال: متى تبدأ ومتى تنتهي أعمال الصيانة المذكورة ونحن في منتصف فصل الشتاء؟.

المنار

في ثامنة المباريات الرئاسية على ستاد ساحة النجمة، لا اهداف سجلت الا في مرمى الوطن، مع اصرار البعض على المكابرة واللعب على حبال الوقت دون فائدة، ورفض الاستماع الى حكم المباريات – الرئيس نبيه بري – الذي دعا لضرورة الحوار قبل الذهاب الى مباراة حقيقية تمكن الوطن من تسجيل هدف بمرمى الفراغ، فيتوج الوطن برئيس جمهورية.

nbn

لا رئيس للجمهورية في الجلسة النيابية الثامنة ودوامة المراوحة هي نفسها في غياب التفاهمات والتوافقات المطلوبة.

في الجانب الإجرائي لا شيء إستثنائيا وفي الجانب المتصل بحصاد الأصوات استرعى الإنتباه انخفاض رصيد المرشح ميشال معوض إلى سبعة وثلاثين مؤيدا مقابل إثنتين وخمسين ورقة بيضاء.

في الجلسة رد حاسم من الرئيس نبيه بري على من اتهم أقرب المقربين منه بالتعطيل.

mtv

الدولار الجمركي صار ب 15 الف ليرة. الدولار العادي تخطى ال 41 الف ليرة. اسعار المحروقات ارتفعت . الخلاف يحتدم بين وزارة المال والعاملين والموظفين، حول الارتفاع الضريبي على الشطور للذين يتقاضون رواتبهم كليا او جزئيا بالدولار الاميركي او اي عملة اجنبية.

NTV

كافرون" ويواصلون مستمرون في ارتكاب جرائم يتم فيها زهق أرواح الوقت وذبح الاستحقاقات على سكين التعطيل، وتاليا تسهيل الموت السريع للمواطنين في الرئاسة: كلهم يعطلون ويغلفون آداءهم التدميري تحت أسماء وشعارات ومواقف فارغة من مضمونها.

OTV

يعول اليائسون من احتمالات الحل الداخلي، على تطورات خارجية يمكن ان تترجم ايجابا في ساحة النجمة، من خلال انتخاب رئيس جديد. وآخر محطات التعويل اليوم، لقاء الرئيسين الأميركي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون، حيث لبنان ملف بين ملفات النقاش.

LBC

انفجرت كل الملفات دفعة واحدة، و"جنرال وقت" يبدو انه سيكون في وضع حرج للغاية لأن هناك أمورا لم تعد تنتظر.

أموال المستشفيات تنتظر إقرارها في مجلس الوزراء، فهل ينعقد الأسبوع المقبل تحت مفهوم "الضرورة"؟ وفي حال لم ينعقد لأن هناك وزراء يعتبرون أن جلسته غير دستورية، فكيف ستصرف الأموال؟ هل بالمراسيم الجوالة؟ وفي حال السير بها، فما هو عدد التواقيع التي ستحملها هذه المراسيم؟ هل لكل الوزراء؟ ماذا لو امتنع وزير أو أكثر عن التوقيع؟ هل تسقط هذه المراسيم؟ وفي حال سقطت، هل صرف الاعتمادات سينتظر انتخاب رئيس وتشكيل حكومة؟ وما هو مصير المرضى في هذه الحال؟ هل يقال لهم تحملوا الألم والوجع وأرجئوا عملياتكم حتى يفرج النواب عن انتخاب رئيس وتشكيل حكومة؟

الميادين

وضع الرئيس الأميركي جو بايدن شرطا للحديث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، فيما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأميركيين بتسريب أنباء عن اجتماع استخباراتي ثنائي عقد في تركيا.

الجزيرة

أشاد الرئيسان الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، بالمتظاهرين الإيرانيين الذين نزلوا إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة إثر وفاة الشابة مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

العربية

استقالت "الأم الروحية" لولي العهد البريطاني الأمير ويليام من منصبها الفخري في قصر باكنغهام للعائلة الملكية البريطانية عقب الكشف عن محادثة وُصفت بـ"العنصرية"، دارت بينها وبين ضيفة سمراء البشرة.