لبنان الحر

أعلنت نقابة موظفي قطاع الاتصالات الخلوي التوقف عن العمل نهار غد الجمعة ٢ كانون الاول ٢٠٢٢، ودعت الى مؤتمر صحافي أمام مبنى ألفا بناية parallel الدكوانة، الساعة الثانية عشرة ظهراً، لشرح الأسباب الموجبة والخطيرة والتي سيقرر من خلالها الخطوات التصعيدية التالية.

صوت لبنان

كشفت رئيسة قسم الجراحة والاستشفاء في مستشفى راشيا الحكومي، لينا ابو زور، عن "أن مستشفى راشيا الحكومي يدق ناقوس خطر الاقفال في وجه اهله واهل منطقته، بعد ان كسره عبء التحمل في دولة غائبة ومغيبة سمحت بتشريع القوانين كل على مقاسه وعلى مقاس مصالحه الخاصة التي لا تخدم الا تلك النفوس الواصلة على وجع الناس"، مطالبة "عدم حرمان المؤسسة في زمن الحاجة من مادة المازوت التي تقدم للمستشفيات الحكومية من قبل وزارة الصحة".

radio orient

بحث وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع بعثة البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي جان كريستوف كاريه، توفير مقومات التعليم الحضوري، لاسيما أن التسجيل المستمر في المدارس الرسمية أظهر وجود نحو 5000 تلميذ سوري جديد في السجلات حتى اليوم، ما يعني أن اعداد النازحين في المدارس الرسمية سوف تزيد عن 170000 تلميذ.

اذاعة النور

أعلن وزير الأشغال علي حميّة, في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر" أنّه, "وفقا للمقررات الصادرة عن اجتماع المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي عقد في السراي الحكومي، فقد تم تكليف مجلس الإنماء والاعمار بالمضي بتلزيم أعمال الصيانة على الطرقات بما فيها مستلزمات السلامة المرورية بمبلغ يقدَّر بحوالي 22 مليون دولار من قرض البنك الدولي".

صوت المدى

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، أنها "ناقشت المستجدات المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، خصوصا بعد قرار زيادة أجر الساعة الصادر عن وزيري التربية والمالية، عباس الحلبي ويوسف الخليل، والذي أتى مجحفا بحق التعليم المهني والتقني، حيث أنه لم يعتمد معيارا موحدا في الزيادة، إذ تمت مضاعفة أجر الساعة خمسة أضعاف في التعليم الأكاديمي من أساسي وثانوي، بينما اعتمد في التعليم المهني والتقني أربعة أضعاف فقط، الأمر الذي يشكل سابقة خطيرة وتمييزا بين القطاعات التربوية لم نعهده في السابق، الأمر الذي يضرب التوازن بين فئات التعليم المتنوعة، ويؤسس لاجتهادات غير عادلة في المستقبل".