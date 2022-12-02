قال البنك الدولي إن التحويلات المالية من المغتربين إلى بلدانهم منخفضة ومتوسطة الدخل زادت بنحو 5 في المائة إلى نحو 626 مليار دولار في عام 2022، فيما يمثل نحو نصف الزيادة المسجلة العام الماضي، وإنه من المتوقع أن تتباطأ الزيادة بشكل أكبر إلى نحو اثنين في المائة العام المقبل. وتعدّ التحويلات مصدراً حيوياً لدخل الأسر في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، إذ تساعد في التخفيف من حدة الفقر وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة أعبار الحياة، إلى جانب تحسين معدلات التحاق الأطفال بالمدارس. وقال البنك الدولي في أحدث بيان له عن الهجرة والتنمية، إن تحويلات المسجلة رسمياً زادت في 2022 مع معاودة فتح الاقتصادات المضيفة وزرادة التوظيف وسط انحسار جائحة " كوفيد 19" لكن الدخل الحقيقي للمغتربين. وقال التقرير إن توقعات معدل النمو القوي لعام 2022كانت واضحة نظراً إلى أنها جاءت بعد زيادة 10.2 في المائة عام 2021. ومن المتوقع أن تصل تدفقات التحويلات العالمية، بما في ذلك إلى الاقتصادات المتقدمة، إلى 794 مليار دولار في عام 2022.

بدأت حركة الاحتجاجات الإيرانية المستمرة منذ 16 أيلول الفائت بترك تأثيرها على الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية وحتى الرياضة في إيران، ففي واحد من أصعب التحديات التي يواجهها النظام الإيراني يظهر في المشهد السياسي وفي داخل تركيبة السلطة وحتى في عمق بيوتاته السياسية المؤسسة أكثر من شخصية بات النظام يعدّها أشبه بـــ"بروتوس" وطعناته. في المشهد الإيراني الحالي لسان حال النظام في لحظة مفصلية يمكن افتراضها بهذه العبارة" حتى أنت يا فريدة" وفريدة مردخاني، ابنة شقيقة المرشد الايراني آية الله على خامنئي. هي من عائلة معارضة في الأصل، وتقول عائلة فريدة إن والدها مات تحت التعذيب في سجن" إيفين" سنة 2000، ولكن هذا التفصيل الحساس لا يلغي أهمية موقفها. كأنها استغلت لحظة تحولات كبرى لتطعن في شرعية النظام.