أعتبر الجانبان التونسي والليبي، أن الزيارة التي أداها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية إلى تونس يومي الثلاثاء والاربعاء، قد حققت أهدافها الاقتصادية والأمنية. وقال الدبيبةفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته التونسية نجلاء بودن، إن النقاشات التي دارت بين مسؤولي البلدين "أزاحت السحب التي يمكن أن تكون موجودة" واستفاد الطرف التونسي بصفة مباشرة من هذه الزيارة بعدما أعلن الدبيبة عن الاتفاق على خلاص كل الديون التونسية المتخلّدة بذمّة ليبيا، سواء المتعلّقة بالصحة أو النقل الجوي أو الكهرباء أو غيرها، وهو ما سخلص تونس من أعباء مالية عدة. وناقش الاجتماع الذي جمع الدبيبة ملفات عدة، أهمها تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الوفد التونسي لطرابلس، ووضع آليات التنفيذ الازمة للمصالح والتوافق بين البلدين، بالإضافة إلى تسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.

أدانت محكمة بالعاصمة الجزائيرية، 3 رؤساء حكومات سابقين بالسجن 10سنوات مع النتفيذ، و 6 وزراء، من عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليفة،في "قضايا فساد كبيرة". التقى وفد دولي لحقوق الإنسان، تابع للأمم المتحدة، قادة أحزاب وتنظيمات في المجتمع المدني، في إطار "مهمة استعلامية" حول ممارسة الحقوق والحريات في البلاد، وذلك بناءً على طلب من سلطات البلاد التي تلعب "ورقة الشفافة" في التعامل مع "الملف الحقوقي" المطروح بحدة حالياً. وبدأ حزن شديد على افراد عائلات آخر 3 رؤوساء حكومات في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليفة.