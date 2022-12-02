الديار/ دوللي بشعلاني

تنتظر هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان بين ساعة وأخرى، وبعد الإجتماعات المكثّفة التي عقدها مع ممثلين عن شركة" توتال إنرجي" الفرنسية، تسلّم الخطة الشاملة التي تتضمّن الموازنة ومواعيد لبدء عمليات التنقيب والإستكشاف في البلوك9، في ظلّ إصرار لبنان على بدء الحفر في الربع الثاني من العام الجديد2023 على أبعد تقدير، بعد إجراء عمليات المسح البيئي، ووعد "توتال" بتقليص المهلة إلى أقصى حدّ. وتأتي هذه الخطوة المنتظرة بعد إعلان توتال إنرجي أخيراً مع شريكتها في الشركات "إيني" الإيطالية، عن إطلاقها أنشطتها الإستكشافية عن النفط والغاز على خط الحدود البحرية من الجانبية بوساطة أميركية في 27 تشرين الأول المنصرم. وتتوقع "توتال" أن تكون هذه البقعة التي ستحفر فيها أي في حقل "قانا" واعدة بكميّات ضخمة من النفط والغاز، خلافاً لما كان عليه الحال في البلوك رقم 4، والذي لم يكن مشجعاً لها لاستمرارها في الحفر في العمق.

الديار/ محمد علوش

ربما تكون جلسة الخميس المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية هب الجلسة الأخيرة في العام 2022. وربما لن تكون كذلك لأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لم يتخذ القرار الجديد، لكن ما هو واضح يتعلق بأن الجلسة المقبلة ان تحمل أي تطورات جديدة ما لم تنضج التسوية التي لم يبدأ البحث بها بعد بشكل جديّ، اما بالنسبة الى المرشحين البارزين، فبحسب مصادر نيابية متابعة فإن ميشال معوض ليس من ضمنهم. بحسب المصادر لا يزال اسم رئيس تيارة المردة سليمان فرنجية يسطع في سماء المرشحين الأقوياء. لكنه لم يعد الوحيد، إذ ان اسم قائد الجيش العماد جوزيف عون دخل بقوة الى نادي المرشحين المفضلين، وهو لا شكّ يملك أوراق قوة تجعل حظوظه مساوية وربما أعلى من حظوظ فرنجية؟، ومع مرور الوقت تتقدم حظوظ قائد الجيش.