روسيا اليوم

الدفاع الروسية: تدمير راجمة صواريخ "هيمارس" ومحطتي رادار أمريكيتين في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أصابت راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" بذخيرتها وطاقمها في منطقة بلدة أوريخوفاتكا بجمهورية دونيتسكو.أضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه في دونيتسك أيضاً تم تدمير محطتي رادار أمريكية الصنع. AN / TPQ-37 مضادة للبطاريات. وذكر تقرير الدفاع الروسية أنه خلال اليوم الماضي تم إحباط محاولات هجوم أوكرانية على عدة محاور، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية 60 جنديا و6 دبابات على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك) و20 جنديا ودبابة واحدة على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك)، إضافة إلى نحو 30 جنديا على محور جنوب دونيتسك. وأصابت النيران الروسية ثلاث نقاط انتشار مؤقت لوحدات المرتزقة الأجانب في منطقة سلافيانسك بجمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم تدمير ثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة للقوات الأوكرانية في دونيتسك ومنطقة زابوروجيه. وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 طائرات بدون طيار أوكرانية، واعترضت 8 قذائف من راجمات الصواريخ "هيمارس" و"أولخا".

وبلغ مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 334 طائرة، و177 مروحية، و592 2 طائرة بدون طيار، و391 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6930 دبابة ومدرعة أخرى، و905 راجمات صواريخ، و3642 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و7431 مركبة عسكرية خاصة.