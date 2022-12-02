وكالة الأناضول

روسيا: حلف الناتو يطيل أمد الحرب في أوكرانيا

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يطيل من أمد الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وأفاد متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي أن الناتو ما زال يفرض الحرب على الحكومة الأوكرانية ويرسل السلاح إليها، ويفضل إستمرار الحرب حتى آخر أوكراني.

وأضاف: "وبهذا يقوم حلف الناتو بإطالة الحرب في أوكرانيا، ما يجعل الوضع أكثر صعوبة على الإدارة الأوكرانية".

وفي سياق آخر، تطرق بيسكوف إلى إنشاء الإتحاد الأوروبي محكمة خاصة بروسيا لمحاكمتها على أعمالها في أوكرانيا، وأصفا تلك المساعي بأنها "غير قانونية"، وأن بلاده سترفض مثل هذه المحكمة وتدينها.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية من أجل "إنشاء محكمة متخصصة بمحاكمة روسيا على الجرائم التي ارتكبتها في أوكرانيا".