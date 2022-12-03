TL

قد يصح تصنيف شهر تشرين الثاني لسنة 2022 من بين الأسوأ بتاريخ لبنان من حيث مدى العقم في عمل المؤسسات فالعطب الذي أصاب موقع الرئاسة الأولى انسحب على عمل المجلس والحكومة وأمام هذا التصحر المؤسساتي لم يعد أمام حكومة تصريف الاعمال إلا الانعقاد من هنا لم تكن دعوة رئيس الحكومة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بالمفاجئة فكفى مصالح الناس لا بل كفى صحة مرضى السرطان ضروب النكد السياسي أو دعوات المقاطعة.

المنار

خطف الاثنين انظار الخميس، وما ستره رماد جلسات الانتخاب في ساحة النجمة، ظهر لهيبا في السراي.. رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دعا مجلس الوزراء للانعقاد الاثنين المقبل بجدول اعمال من خمسة وستين بندا، فسبقت دعوته كل الاخبار، وخلطت الاوراق المكتوبة بكل الوان الازمات، والمبرر الحكومي لهذه الدعوة : حاجات الناس – على ما قالت مصادر رئيس الحكومة – من الاستشفاء الى الاتصالات، فالدولار الجمركي وتداعياته.

nbn

هو قدر اللبنانيين ان يستفيقوا صبيحة كل يوم على مادة تشغلهم وتضاف إلى لائحة إنشغالاتهم اليومية.

بين عشية وضحاها أصبح الدولار الجمركي مالئ لبنان وشاغل ناسهولا سيما وان لائحة السلع المستثناة من التعرفة الجديدة لا تزال في مرحلة الإعداد لكن المؤكد ان سبعين بالمئة من السلع الغذائية ستكون مستثناة من التعرفة الجديدة.

mtv

نجيب ميقاتي لوح ونفذ. هو أعلن منذ أيام انه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء، فظن كثيرون انه يجس النبض لا اكثر ولا اقل، وان الموقف السلبي للتيار الوطني الحر من الدعوة سيمنعه من تنفيذ ما يريد. لكن ميقاتي لم يكترث، ووجه دعوة عصر اليوم الى جلسة يعقدها مجلس الوزراء قبل ظهر الاثنين في السراي الحكومي. اللافت ان جدول اعمال مجلس الوزراء يتضمن 65 بندا، ما يعني انها جلسة شبه عادية، وان ميقاتي تخطى فيها جدول اعمال الضرورة. فماذا سيفعل وزراء التيار الوطني الحر ووزراء الرئيس السابق ميشال عون؟ هل يحضرون الجلسة ام يقاطعون؟

NTV

أعد رئيس حكومة تصريف الاعمال جدول اعمال يليق بالمناسبة ورتب مواعينه واطباقه الوزارية بهندسة عالية الشهية فقدم للوزراء مشاريع واقتراحات تنوع مذاقها بين الاعتمادات للمستشفيات وعلاجات الامراض المزمنة ودفعات من الهبات للجيش وقوى الامن ورسوم الاتصالات...

OTV

تماما كما كان متوقعا بعدما تعمد منع تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية الاخيرة، رفع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سقف التحدي عمليا اليوم، من خلال الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، تحت شعار الاولويات الحياتية والصحية الملحة، التي يعتبر رافضو انعقاد الجلسة أنه يستخدمها شماعة لتبرير مخالفة الدستور في صورة واضحة والخروج على الميثاق في شكل سافر.

LBC

رفع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بطاقة التحدي في وجه من رفضوا انعقاد جلسة لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف أعمال، فدعا إلى جلسة الإثنين المقبل ، الخامس من هذا الشهر ، وعلى جدول أعمالها خمسة وستون بندا.

الملاحظ في جدول الأعمال أنه خصص لكل وزارة البنود التي ستبحث، وتأتي في المقدمة وزارة الصحة.

الميادين

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا طارئا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، بحث فيه جملة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والدولية الملحة، تصدّرها تطوير كفاءات الكوادر اللازمة لتعزيز الأمن المعلوماتي في روسيا، حيث تصدرت هذه القضية مواضيع البحث.

الجزيرة

شددت وزارة الخارجية الفرنسية، على أنّه "يجب إنهاء العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات".

العربية

اشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تصريح، إلى أن "تركيا تأثرت كثيرا بما يحدث في سوريا وعلينا مواجهة الإرهاب"، لافتاً إلى أن "لا فرق بين التنظيمات الإرهابية في سوريا وهي تشكل تهديدا كبيرا لنا".