لبنان الحر

وجّه رئيس حركة "الاستقلال" النّائب ميشال معوض، بالشّكر إلى "الكتل والنّواب الـ42 الّذين صوّتوا لي أو أيّدوا ترشيحي بالأمس.

صوت لبنان

ذكر النائب مارك ضو انه: "غريب أمر البعض، ‏عطل تشكيل الحكومة ‏ويعطل انتخابات الرئاسة ‏والآن يريد تعطيل تصريف الأعمال، ‏لا دولة من دون دستور وانتظام عام ‏الدستور والشرعية هما الحل ‏وخارجهما فوضى ومليشيات".

radio orient

أكد رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، أن "اليوم الدولة اللبنانية عاجزة أمام حل المشاكل، وهي غائبة عن وضع اي قانون، وسيعمل التجار على رفع الاسعار ما يؤدي إلى التضخم المالي".

اذاعة النور

لفت وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف

الأعمال نجيب ميقاتي أكّد لي تمرير ملف أموال هيئة "أوجيرو" من خارج جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء لأهميّته، وبالتّالي سأحضر جلسة الإثنين".

صوت المدى

شدّد أمين سرّ تكتّل "لبنان القوي" النّائب ابراهيم كنعان، تعليقًا على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد الإثنين المقبل، على أنّه "لا يجوز تجاوز الدستور والميثاقيّة، فهذه حكومة تصريف أعمال لا يمكنها أن تجتمع خاصّةً في ظلّ شغور رئاسي.