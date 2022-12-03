أطلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” النار صوب شاب فلسطيني في بلدة حوارة. ووثق المواطنون عملية إعدام الشاب الفلسطيني من مسافة صفر، إذ كان جندي إسرائيلي يُمسك بالشاب في محاولة لاعتقاله إلا أن الشاب حاول الافلات منه ووقع صدام بينهما. وأظهر الجندي “الإسرائيلي” مسدسه وقام بإطلاق النار صوب الشاب من مسافة صفر. وفي السياق ذاته فقد زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن مجندة إسرائيلية أصيبت بعملية طعن قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار على منفذ العملية، إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال اختطفوا الشاب المصاب في حوارة، دون وجود معلومات مؤكدة حول مصيره. ووفق وزارة الصحة, أبلغت هيئة الشؤون المدنية باستشهاد مواطن، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، في حوارة جنوب نابلس.

وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو اتفاقاً مع حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف للانضمام إلى ائتلاف حكومي، بينما هدد رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت باحتجاجات مليونية ضد "إصلاحات" يعتزم تحالف نتنياهو القيام بها. والأسبوع الماضي، وقّع حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع حزب "القوة اليهودية" بزعامة إيتمار بن غفير اتفاق تحالف يمنح الأخير حقيبة الأمن الداخلي، وكذلك مع آفي ماعوز الممثل الوحيد لحزب "نوعم" المعروف بمواقفه القومية. وقال حزب الليكود بزعامة نتنياهو إن حزب الصهيونية الدينية سيُمنح السيطرة على وزارة المالية بالتناوب، إلى جانب حقائب أخرى. وذكرت إذاعة العدو الإسرائيلي أن بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية سيتولى منصب وزير المالية في البداية قبل أن يحل آخر محله وفقا للتناوب. ويمنح الاتفاق نتنياهو السيطرة حتى الآن على 46 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.

وأفاد بيان الليكود بأن حزب الصهيونية الدينية، الذي يعارض قيام دولة فلسطينية ويدعم توسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، ستكون له السلطة أيضاً على أنشطة الاستيطان اليهودي هناك، إلا أن ذلك سيكون بالتنسيق مع نتنياهو.