أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بإسهام مؤسسة "روسآتوم" الروسية للطاقة الذرية في امتلاك روسيا أسلحة متطورة لا مثيل لها في العالم، وتعزيز قدرات البلاد النووية جوّا وبرّا وبحرا. وقال بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة الذكرى الـ15 لتأسيس "روسآتوم" وتكليفها بإدارة البحوث والصناعات النووية الروسية: "تقدم "روسآتوم" مساهمة كبيرة في تعزيز إمكانات الردع، وتعزيز قوة "ثالوثنا النووي" وتطوير الأسلحة التي لا مثيل لمعظمها في العالم". وتتمثل المهمة الرئيسية للصناعة النووية الروسية في ضمان القدرة الدفاعية للبلاد، حيث تواصل روسيا نشاطها النووي الدفاعي والعلمي منذ 75 عاما.

أعلن دميتري روغوزين الرئيس السابق لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، أن مئات الأقمار الاصطناعية الغربية تزود قوات كييف بالمعلومات حول تجمعات، وتحركات الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأضاف روغوزين: "الأقمار الصناعية العسكرية لا تعمل لصالحهم فقط، بل تعمل أيضاً أقمار صناعية مدنية غربية... كلها تعمل لصالح نظام كييف". وذكر روغوزين أنه، لا يتحدث فقط عن الأقمار الصناعية الأمريكية أو العسكرية حصراً.وأضاف أن الجانب الروسي على علم تام بمواقع الأقمار الغربية التي تنقل هذه البيانات.

واقترح روغوزين ، تأميم الشركات المنتجة للإلكترونيات الدقيقة للأقمار الصناعية في روسيا، ونقل ملكيتها إلى "روس كوسموس"، والوكالة الروسية للطاقة الذرية "روس آتوم".