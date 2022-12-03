أرسلت دولة الإمارات قافلة تضم 6 شاحنات، محملة بـ 85 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية، لمستشفيات قطاع غزة، بقيمة 10 ملايين دولار. ووصلت القافلة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، "للمساهمة في دعم القطاع الصحي والتخفيف من حدة التداعيات الإنسانية في القطاع"، وذلك من خلال ذراعها الإنساني، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. وتأتي هذه المساعدات، ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية المقدمة من دولة الإمارات إلى الشعب الفلسطيني.

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، في كلمة بمؤتمر الحوار المتوسطي بروما، إن الدول العربية تسعى للحفاظ على توازن صعب في علاقاتها الدولية في ظل أزمة أوكرانيا. وأكد حسام زكي أن الدول العربية تسعى للحفاظ على توازن صعب في علاقاتها الدولية في ضوء ما فرضته الحرب في أوكرانيا من تحديات ومعضلات وأضاف أن الدول العربية تنحاز لجانب القانون الدولي والشرعية، خاصة وأنها تنادي منذ عقود بضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس مبادئ القانون والعدالة. وأوضح زكي في مداخلته أن العالم الغربي يطالب كافة دول العالم الأخرى، ومن بينها الدول العربية، بالانحياز الكامل لمواقفه من الحرب في أوكرانيا، في حين أن الدول العربية والكثير من دول العالم، لديها مصالح مختلفة، وأيضا لديها أوجه تعاون وعلاقات متشعبة مع طرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن الأمر يتطلب نوعا من التوازن الدقيق. وأشار إلى أن الجامعة العربية شكلت لجنة وزارية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا.