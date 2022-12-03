الديار – هيام عيد

قالا أنه على الرغم من الاتفاق الضمني والوعود التي أعطاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعدم دعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد في فترة الشغور الرئاسي، فإن الظروف الطارئة والمتمثلة بالملف الإجتماعي، سوف تستدعي اجتماعاً طارئاً للحكومة، ولكن لم يتمّ التوصل إلى تحديد أي موعد زمني له، وقد بدأ العمل على إعداد الأجواء الملائمة له، واعتبرت مصادرها الوزارية المواكبة أن ما وصل إليه الحال على المستوى الصحي على وجه الخصوص، لم يعد يحتمل ترف الانتظار حتى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، وخصوصاً أن معالجة متوجبات المستشفيات، يجب أن تنجز قبل منتصف الشهر الجاري. وبالتالي، فإن غالبية الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، يضعون أي جلسة للحكومة في الأيام المقبلة، في سياق مواكبة الأوضاع الصحية الإستثنائية، علماً أن التحديات على صعيد قطاع الإتصالات أو الأوضاع الإجتماعية والتربوية، قد خلقت ما يشبه الأمر الواقع أمام كل القوى السياسية من أجل تأييد انعقاد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، من أجل تسيير شؤون المؤسسات، وخصوصاً أن هذا الأمر سوف يحصل ضمن النطاق الضيق لتصريف الأعمال وفق ما ورد في الدستور.

طوني كرم – نداء الوطن

أوضح أن التحديات التي يمرّ بها لبنان يوماً بعد آخر، تفرض التأقلم مع إنهيار مؤسسات الدولة الرسميّة والخاصة، كما قطاعاته الخدماتية والتعليميّة والإستشفائيّة، بعد سقوط قطاعه المصرفي. ويتحوّل لبنان بذلك من "مستشفى الشرق" إلى "جهنّم" تدفع المرضى وذويهم إلى الوقوف أمام أبواب المستشفيات وفي بالهم: "الداخل مفقود والخارج مولود".

الأخبار – نقولا ناصيف

قال أنه بعد دعوة الرئيس نجيب ميقاتي حكومته الى جلسة لمجلس الوزراء الاثنين المقبل، باتت ثمّة قواعد جديدة للعبة الدائرة منذ نهاية ولاية الرئيس ميشال عون. التئام الجلسة وتمكّنها من اتخاذ قرارات هو أول الغيث. وقال أن مع أن الدعوة هي الأولى لمجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال منذ استقالتها حكماً في أيار الفائت، إلا أن طابع استعجال انعقاد الجلسة عكس دفعاً جديداً للاشتباك القائم من حول مثلث المؤسسات الدستورية الثلاث المعطلة، رئاسة الجمهورية والسلطتان الإجرائية والاشتراعية. فحوى الدعوة هذه أكثر من كسر حلقة الجمود. هو أقرب الى إعادة توزيع الأدوار والأحجام وقلب القواعد المتّبعة.