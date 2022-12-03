روسيا اليوم

في محادثة تليفونية مع شولتس.. بوتين يحث ألمانيا على إعادة النظر في نهجها

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفياً مع المستشار الألماني أولاف شولتس بمبادرة من الجانب الألماني، حيث لفت بوتين الانتباه إلى الخط المدمر الذي تنتهجه الدول الغربية وحث بوتين ألمانيا على إعادة النظر في نهجها، فيما يتعلق بإمداد النظام في كييف بالأسلحة، مشيراً إلى أن الجيش الروسي امتنع لفترة طويلة عن توجيه ضربات صاروخية ضد أهداف في أوكرانيا، إلا أن هذه الإجراءات الآن أصبحت رد فعل حتمي على هجمات كييف الاستفزازية ضد البنية التحتية لروسيا في سياق الأحداث في أوكرانيا.