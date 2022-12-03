وكالة الأناضول

أردوغان: تركيا من أكثر الدول المستهدفة بسلاح التضليل

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا إحدى أكثر الدول المستهدفة عبر الأخبار الكاذبة المتعمدة في العالم، وإن التلوث المعلوماتي والتضليل يعدان من أبرز تحديات العصر. جاء ذلك في رسالة مصورة إلى "قمة الاتصال الاستراتيجي الدولية" (Stratcom Summit) المنظمة من قبل دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في إسطنبول. ولفت الرئيس أردوغان إلى بروز فرص وتحديات جديدة أيضاً في مجال الاتصال مع التحول الرقمي الذي أحدث تحولات كبيرة في وسائل الاتصال ومصادر الأخبار. وأشار إلى أن التلوث المعلوماتي والتضليل يعدان من أبرز تحديات العصر. ولفت أردوغان إلى أنه بينما يشكل التنمر الرقمي تهديدا على الفئات المستضعفة في المجتمع وفي مقدمتهم الأطفال، تشكل الفاشية الرقمية تهديدا للديمقراطية والحريات فيما يهدد الإرهاب الرقمي أمن الدول بشكل مباشر. وأشار إلى أن هذه الحقيقة الصادمة تكشفت بشكل جلي مرارا مع حملات التضليل الرامية لتشويه الكفاح العادل الذي تخوضه تركيا ضد التنظيمات الإرهابية الدموية في مقدمتها "داعش" و"غولن" و"بي كي كي". ولفت الرئيس أردوغان إلى أن اللغة الخبرية المستخدمة من قبل بعض وسائل الاعلام الدولية في تغطية التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول مؤخراً كانت تخدم أجندة مرتكبي الهجوم.