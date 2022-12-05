نداء الوطن 3-12-2022

"جوناثان" بميلاده الـ190

احتفل سكان جزيرة «سانت هيلينا» التابعة لبريطانيا والواقعة في المحيط الأطلسي، بالعيد المئة والتسعين لـ"جوناثان"، أكبر سلحفاة في العالم. ويُعتبر «جوناثان» أكبر سلحفاة معروفة على الإطلاق وأكبر حيوان بري مُدرك. ودخل مطلع العام موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. يعيش الحيوان في «سانت هيلينا» منذ عام 1882، فيما يُعتبر عمره رقماً تقديرياً. وتُظهر صورة التُقطت عند وصوله إلى الجزيرة أنه كان يبلغ 50 عاماً أقلّه آنذاك. وشهد الحيوان على 35 حاكماً تولّوا السلطة في هذه الأراضي البريطانية، ويعيش حالياً في منزل الحاكم إلى جانب السلاحف «ديفيد» و"إيما" و"فريد" الأصغر سناً منه بكثير. وإحياءً لعيده، ينظّم سكان الجزيرة ثلاثة أيام من الاحتفالات في منزل الحاكم الذي سيوفّر لـ"جوناثان" اليوم السبت خضرواته المفضّلة. ويوم الأحد، سيحظى السلحفاة «جوناثان» الفاقد حاستيَ النظر والشمّ، بفرصة تذوّق كعكة عيد ميلاده. الجدير بالذكر أنّ «جوناثان» يظهر على العملة المعدنية من فئة 5 سنت وعلى طوابع الهجرة.