TL

البطريرك الراعي رأى أن الحكومة هي لتصريف الأعمال وليس لجدول أعمال الأحزاب والكتل السياسية متمنيا على الرئيس ميقاتي الذي لطالما نأى بنفسه عن الإنقسامات أن يصوب الأمور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع للحكومة يوم الاثنين.

المنار

حماوة في المواقف والبيانات تحيط بدعوة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مجلس الوزراء للانعقاد يوم الاثنين في السراي مع تخفيض بنود جدول الاعمال لاكثر من خمسين في المئة

nbn

يسير قطار مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال على السكة الصحيحة بلوغا لجلسته المقررة غدا في السراي الحكومي. كل ظروف انعقاد الجلسة باتت متوافرة والنصاب العددي والميثاقي مؤمن على وجه الخصوص. ما بين سبعة عشر وتسعة عشر وزيرا يمثلون الطيف اللبناني سيكونون حاضرين للنظر في جدول أعمال شاء الرئيس نجيب ميقاتي تقليصه إلى خمسة وعشرين بندا تحمل صفة الضرورة الملحة.

mtv

إستقبل الرئيس السابق ميشال عون وفداً فرنسياً من "كتلة الهوية والديمقراطية" في البرلمان الأوروبي، وبحث معه في "عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة تعمل على تنفيذ خطة اقتصادية إصلاحية لوقف التدهور الحاصل على المستويين المالي والاقتصادي".

NTV

هل سينتظر رئيس الجكومة المزيد من الاتصالات لإنعقاد الجلسة وعلى اي وزير يعول لانقاذ النصاب؟ ام انه سيبقي على الدعوة غدا بمن حضر ويجري اجتماعا تشاوريا يحمل في اعقابه المقاطعين مسؤوليات طبية وانسانية وخدماتية؟

OTV

قضي الامر. لا نصاب لجلسة مجلس الوزراء غدا، بعد البيان الصادر عن تسعة وزراء يشكلون الثلث الضامن للدستور والميثاق في حكومة نجيب ميقاتي، وهم: عبد الله بو حبيب، هنري خوري، موريس سليم، امين سلام، هكتور حجار، وليد فياض، وليد نصار، جورج بوشيكيان وعصام شرف الدين.

LBC

الكباش على أشده بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الداعي لجلسة مجلس الوزراء غدا، وبين معارضي عقد الجلسة. أين استقرت كرة الجلسة؟ هذا المساء أصدر تسعة وزراء بيانا أعلنوا فيه عدم موافقتهم وعدم قبولهم بجلسة مجلس الوزراء. واللافت في بيانهم أن البنود المطروحة ممكن تحقيقها ومتوافر دستوريا وقانونا ولا يحتاج إلى مجلس الوزراء.

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