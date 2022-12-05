لبنان الحر

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد أنّ "مساعدة الخارج للبنان مرتبطة أولاً بانتخاب رئيس وخروج البلد من المحاور".

صوت لبنان

رأى النائب ملحم خلف أن "الحكومة بإمكانها الاجتماع في ظل الفراغ الرئاسي عندما تكون هناك ضرورة لذلك، كالأمور الطّارئة المتعلّقة بالملف الصحي في البندين الأولين لجدول أعمال جلسة الغد الوزارية"، مشيراً في الوقت عينه الى "إمكانية إقرارها أيضاً بمراسيم جوّالة".

radio orient

التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى رئيس "جمعيّة عدل ورحمة" الأب نجيب بعقليني، وأمينة سر الجمعيّة سحر نبيه حيدر، وتم التطرّق خلال اللقاء إلى شؤون ثقافية واجتماعية.

اذاعة النور

اكّد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أنّ "الأولوية اليوم لانتخاب رئيس للجمهورية يرعى خطة إنقاذية للاقتصاد, ويجب أن نتفق من أجل أن ننتج الرئيس، لأن الكتل النيابية موزّعة، فلا يوجد عندنا كتلة واحدة لديها 65 نائباً، سواء كان من فريقنا أو من الفريق الآخر.

صوت المدى

زار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور هكتور الحجار المراكز والمؤسسات في منطقة بنت جبيل، استكمالا لجولاته على مراكز الشؤون الاجتماعية في لبنان.