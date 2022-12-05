يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.

تبدأ بلجيكا، اليوم (الاثنين)، الإجراءات القضائية لأكبر محاكمة لها على الإطلاق لتحديد ما إذا كان عشرة رجال قد شاركوا في التفجيرات الانتحارية التي نفذها متشددون في بروكسل عام 2016، وأسفرت عن مقتل 32 شخصاً وإصابة أكثر من 300 آخرين.

قال رئيس حزب «المحافظين»، الحاكم في بريطانيا، ناظم الزهاوي، أمس (الأحد)، إن الحكومة تدرس الاستعانة بالجيش للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة، إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية، من بينها هيئة الصحة العامة.

تبلور تحالف جديد من أحزاب المعارضة، يعد الرابع على الساحة السياسية في تركيا التي تتأهب لانتخابات رئاسية وبرلمانية توصف بـالفارقة خلال يونيو (حزيران) المقبل. ويرتكز التحالف الجديد على مبادئ الجمهورية التركية ومؤسسها مصطفى كمال أتاتورك.