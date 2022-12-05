الديار/صونيا رزق

نقلت عن مصادر سياسية مواكبة للتطورات على الخط الحكومي، الى انّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لن يستمع الى احد، لا الحليف ولا الخصوم من ناحية ضرورة إنعقاد الحكومة، ومشاركة جميع الوزراء في اجتماعها، الامر الذي سيساهم في وحدته السياسية التي تتفاقم يوماً بعد يوم، من دون ان يستمع الى احد حتى ولو الى الحليف الوحيد.

اللواء/غاصب المختار

نقل عن أوساط سياسية متعددة، ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يكن مضطراً لخوض هذه "المعركة" غير المبررة في هذا الظرف الصعب والمعقّد من كل النواحي السياسية وغير السياسية، فيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء اليوم الاثنين ثم يضطر الى تعديل جدول الأعمال واختصاره، وهو يعلم مسبقاً ان الدعوة لن تمر مرور الكرام، ولو أيّده فيها بعض الحلفاء، وان ثمة مكونات أساسية سياسية وطائفية سترفضها في ظل الشغور الرئاسي، وستعتبرها نوعاً من التحدي والاستفزاز، أو على الأقل إجراءً يمكن استبداله بإجراء آخر عبر المراسيم الجوالة لبعض القضايا التي قال انها ملحة، مثل استحقاقات المستشفيات والاستشفاء وسواها من بنود. لكن مصادر متابعة عن قرب للموضوع قالت ان الرئيس ميقاتي كان اعتمد المراسيم الجوالة لو انه كان على يقين من ان وزراء التيار الحر سيوقّعون عليها، لكن الاتصالات الواسعة التي جرت خلال اليومين الماضيين بين معظم الأطراف لخفض التوتر، أظهرت عدم نيّة وزراء التيار التوقيع حتى على المراسيم الجوالة، وأدّت الى تراجع ميقاتي عن جدول الـ 65 بندا وحصره بنحو 20 بنداً. لكن ذلك لم يخفف من حدّة المشكلة.