وكالة الأناضول

الداخلية التركية تعلن القبض على 18 إرهابيا شمالي سوريا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، إلقاء القبض على 18 إرهابياً بينهم قيادي في داعش، خلال عمليات مداهمة بمنطقتي جرابلس والباب السوريتين. وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تم إجراء دراسات استخباراتية بالتعاون بين عناصر فرقة العمل السورية في جرابلس والقيادة الاستشارية لقوات الدرك في الباب، وذلك بالتنسيق مع قيادة درك ولاية غازي عنتاب التركية. وأضاف البيان أن العمليات التي جرت يوم 3 كانون الأول الجاري، في جرابلس والباب، أسفرت عن إلقاء القبض على 13 إرهابيًا من داعش، بما في ذلك ما يسمى بالقائد المالي للتنظيم. وأشار البيان أن المقبوض عليهم كانوا يقومون بأنشطة مثل الدعاية وتوسيع القاعدة الشعبية للتنظيم وتجنيد الأفراد وجمع المعلومات الاستخبارية.