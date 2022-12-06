TL

الخبر اليوم هو عقد جلسة مجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال وشغور كرسي رئاسة الجمهورية.الإخراج الذي حصل هو : حضور الوزير جورج بوشكيان لتأمين نصاب الثلثين فانعقدت الجلسة قبل الظهر ثم عقد اجتماع تشاوري حكومي بعد الظهر في السراي أيضا" برئاسة الرئيس ميقاتي وقد ضم عددا" من الوزراء المعترضين ووزاء موافقين.

المنار

أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، أنه "في اطار التعاون مع المتحف الهولندي للآثار RMO في هولندا - لايدن، تم توقيع اتفاق مع الجانب اللبناني ممثلا بمعالي الوزير الأسبق بموجبه يقدم الجانب الهولندي هبة بقيمة 200 الف يورو الى الجانب اللبناني الذي يقوم مقابل هذه الهبة بإرسال حوالي 400 قطعة اثرية على سبيل الإعارة الى المتحف المذكور وذلك لاقامة معرض موقت.

nbn

يوم حافل توزع فيه الإهتمام بين السرايا الحكومية ومجلس النواب والمواقف التي سجلت على ضفافهم إلا أن المهم هو في حصاد هذا اليومفي الأول عبرت الجلسة الحكومية إلى البر المرجو منها وأقرت عددا من البنود لا سيما الصحية والإستشفائية بعد اكتمال عقدها بحضور وزير الصناعة جورج بوشكيان ليكمل نصابها ب16 وزيرا.

mtv

المعركة السياسية- الدستورية انتهت موقتا. مجلس الوزراء اجتمع بعدما تم تأمين الثلثين زائد واحدا بضغوط استمرت طوال الليل. في الشكل، نجيب ميقاتي ربح جولة على جبران باسيل، لكن في العمق جميع المشاركين في المعركة خرجوا خاسرين.

NTV

متجاوزا كأس العالم و اضوائه لجأ نجيب ميقاتي الى الملاكمة السياسية والفن النبيل ضرب من تحت الحزام وفوقه فثبت جبران باسيل ارضا واسقطه بضربة نصاب قاضية .

وفن اللكمات المباشرة سهر عليه رئيس حكومة تصريف الاعمال ليلا حتى مطلع الصباح وبالاتصالات الصامتة التي أمنت جلسة حكومية بستة عشر وزيرا .

OTV

بناء على نص البيان الصادر عن الوزراء التسعة امس، والذي لم يتبعه أي نفي من أي من الوزراء الواردة أسماؤهم فيه، كان من المفترض ألا يكتمل نصاب الثلثين في السراي الحكومي اليوم.

LBC

ورقة التفاهم بين الحزب والتيار تتقاذفها العواصف بين حارة حريك وميرنا شالوحي، فأيا تكن الأسباب التخفيفية، فإن ما حدث هو التالي: حزب الله نجح في تأمين نصاب الجلسة، التيار الوطني الحر فشل في تطيير نصاب الجلسة. عدا ذلك، كلام في الهواء لا يعتد به، فلو كان حزب الله لا يريد الجلسة, فإنه لا يتعذر عليه إلغاؤها.

الميادين

قال وزير النفط الهندي، هارديب بوري، إنّ بلاده ليست قلقة بشأن السقف الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لأسعار النفط الروسي، مؤكداً اعتزام دلهي "مواصلة شراء الخام من موسكو في الوقت الحالي".

الجزيرة

عقدت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اليوم الاثنين جلسة لبحث عدد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية، هي الأولى للحكومة منذ شغور منصب رئاسة الجمهورية في نهاية تشرين الأول الماضي.

العربية

عن مبعوث الاتحاد الأفريقي: نرحب بتوقيع الأطراف السودانية على الاتفاق الإطاري لحل الأزمة