لبنان الحر

أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن "لبنان امام واقع لم يشهده من قبل ونحن امام 3 محطات: الأولى حكومة معتبرة بشبه المستقيلة والثانية خلو في سدة رئاسة الجمهورية والثالثة الحكومة لم تأخذ ثقة مجلس النواب".

صوت لبنان

بدأ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، زيارة رسمية وراعوية الى الاردن، وقد استهلها من رعية القديس شربل في عمان، حيث كان في إستقباله وزيرة الثقافة الاردنية هيفاء النجار والقائم باعمال السفارة اللبنانية في الاردن السفير يوسف رجي، وعدد من الوزراء والنواب وحشد من الشخصيات وأبناء الجالية اللبنانية، لجنة وقف الكنيسة والمجلس الرعوي وأخوية مارشربل وشبيبة الرعية.

radio orient

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء أنّ "الجلسة القائمة اليوم استثنائية بكل معنى للكلمة والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى".

اذاعة النور

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة وفدا من البرلمان الاوروبي برئاسة النائب الفرنسي في البرلمان الاوروبي تيري مارياني، وعرضوا للعلاقات البرلمانية بين البلدي.

صوت المدى

صدر عن مصرف لبنان, بيانٌ جاء فيه, "بلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" لهذا اليوم 40,000,000$ بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرفالعمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".a