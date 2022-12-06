أخبار الخليج - البحرين

أوبك بلاس يبقي على الوضع الحالي في أجواء من انعدام اليقين

قررت دول تحالف أوبك بلاس الإبقاء على حصص إنتاجها في ظل أجواء من انعدام اليقين، عشية دخول عقوبات جديدة تستهدف النفط الروسي حيّز التنفيذ. واتفق ممثلو الدول الـ13 أعضاء منظمة البلدان المصدّرة للنفط" أوبك" بقيادة السعودية، وحلفائها العشرة بقيادة روسيا، الإبقاء على المسار الذي أقرّ في أكتوبر والقاضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل في اليوم حتى نهاية العام 2023، بحسب ما أفاد مشاركان في الاجتماع وكالة فرانس برس. وأكد تحالف أوبك بلاس في بيان الإبقاء على القرار السابق الذي اتخذ دعما للأسعار وأثار استياء البيت الأبيض الساعي لخفض أسعار الوقود في المحطات.

القدس - فلسطين

توافق أردني إيطالي على حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أن حل الدولتين أساس لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد الرئيس ماتاريلا لدى لقائه، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم، الذي عُقد في القصر الرئاسي في روما، على أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية. بدوره، أعاد العاهل الأردني التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد أفق سياسي للتوصل إلى حل عادل وشامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة بقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين.