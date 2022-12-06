النهار / أحمد عياش

قبل بيان الوزراء التسعة مساء الاحد، الرافض انعقاد جلسة لحكومة تصريف الاعمال، والذي انفرط عقده، ولو جزئيا، في اليوم التالي، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحمل نسخة من عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التي تلاها في بكركي، وعندما أثار أحد زوار رئيس الحكومة شكوكاً حول احتمال عدم انعقاد الجلسة، رد من خلال قراءة ما ورد في العظة مما له علاقة مباشرة به (أي ميقاتي)، ليخلص الى إبداء ارتياحه وتالياً ثقته بأن الجلسة ستنعقد في اليوم التالي وهكذا كان. ماذا جاء في العظة كي يبدي ميقاتي ارتياحه؟ قال البطريرك: "إن الإستخفاف في انتخاب رئيس للدولة يضع الحكومة ورئيسها بين سندان حاجات المواطنين ومطرقة نواهي الدستور"، متمنيا على رئيس الحكومة "الذي لطالما نأى بنفسه عن الانقسامات الحادة، أن يصوّب الأمور وهو يتحضر مبدئيا" لعقد جلسة للحكومة.ما لم يرد في عظة الاحد وكلام ميقاتي أمام زواره هو أهمية الاتصال الذي أجراه الأخير للمرة الأولى بعد عودة البطريرك من رحلته الى روما التي كانت منصة للراعي لإطلاق مواقف من استحقاق الانتخابات الرئاسية، من خلال مقاربة لم يسبقه احد اليها سواء من الناحية الدستورية والقانونية، أو من الناحية الوطنية.

الجمهورية / طارق ترشيشي

اما وقد رسا التنافس الرئاسي بين إسمين لا ثالث لهما هما رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون، فإنّ المواقف الدولية والاقليمية والمحلية في هذه المرحلة تدل إلى انّ الامور تنحو إلى ان تكون الساحة المسيحية محط أنظار المعنيين بالاستحقاق الرئاسي. إذ انّ آخر الاوراق التي يمكن ان يلعبها كل من "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" في الشق الملتصق برئيسه النائب جبران باسيل هي ورقة "الفيتو" المسيحي.