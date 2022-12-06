وكالة الأناضول

تونس.. "النهضة" تتهم السلطة بعدم الشفافية في قضية "التآمر"

اتهم متحدث حركة "النهضة" التونسية عماد الخميري، السلطة في بلاده بعدم الشفافية فيما يخص قضية "التآمر على أمن الدولة". وخلال مؤتمر صحفي في مقر الحركة بتونس العاصمة، قال الخميري: "ليس هناك وضوح في قضية التآمر على أمن الدولة التي تتحدث عنها وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام". وأوضح: "ما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول ملفات تهم حركة النهضة وقياداتها في هذه القضية مثل الرسوم البيانية المتعلقة بمنازل القياديين ولم تخرج السلطة للتوضيح". الخميري عبَّر عن "الخشية من أن تكون هناك إرادة للتعتيم على الموضوع وراء عدم الوضوح". وشدد على أن "هذه مسائل تهم البلاد وتهم النهضة وقيادتها والسلامة الأمنية لعائلاتهم وأشخاصهم". ووفق إذاعة "موزاييك" المحلية أذنت النيابة في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في 25 تشرين الثاني الماضي بفتح تحقيق بحق أكثر من عشرين شخصية بينهم إعلاميون ومسؤولون سابقون وسياسيون ونقابيون أمنيون وقيادات أمنية سابقة ووجوه تلفزية معروفة.