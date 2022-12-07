وزير الخارجية لوكالة "نوفا": دعم إيطاليا لبلدنا أساسي ومتناغمون مع روما في العديد من الملفات بما فيها ملفات المهاجرين

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب أن "دعم إيطاليا لبنان أساسي"، في حوار مع وكالة "نوفا" الايطالية للانباء، على هامش النسخة الثامنة لملتقى "حوارات المتوسط" السنوي في روما، الحوارات السنوية التي أطلقتها إيطاليا في عام 2015 بهدف طموح "الذهاب إلى ما بعد الفوضى" واقتراح "أجندة إيجابية" في منطقة البحر الأبيض المتوسط الموسعة، وقال: "إن إيطاليا تعد من أهم أنصار لبنان، وبيروت متناغمة مع روما في العديد من الملفات بما في ذلك ملفات المهاجرين".

وذكر بوحبيب بـ"الدور الأساسي للجيش الإيطالي في قوة التدخل التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" التي ترى أن إيطاليا هي المساهم الأول في مهمة الأمم المتحدة بأكثر من 1100 جندي"، وأشاد ب"قدرة الكتيبة الإيطالية المعروفة ب"أصحاب الخوذ الزرق الإيطاليين" على "التخلي عن الموقف العسكري والتعامل مع الناس".

أردوغان: سنزيد من أصدقائنا وسيعلم أعداؤنا حدودهم

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على أن بلاده ستزيد من أصدقائها، وأن أعداءها سيعلمون حدودهم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، خلال فعالية لاتحاد نقابات أصحاب الأعمال في تركيا، بالعاصمة أنقرة. وأضاف أن لدى تركيا "القدرة على تحقيق انتصارات لا يتوقعها أحد عندما نرى تهديدا لبقائنا". أردوغان الذي أكد أن بلاده باتت قادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها في استراتيجياتها السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، أوضح أن مصير تركيا أصبح بيد شعبها لا الآخرين. وقال إن تركيا وصلت إلى مرحلة تتخذ فيها قراراتها وتحدد أهدافها بنفسها. وتابع: "مصيرنا لم يعد بيد الآخرين، بل بيد شعبنا وهو من يحدده".