TL

جلسة تاسعة لانتخاب رئيس الجمهورية غدا ستكون رتيبة على غرار سابقاتها بارقامها وتصاريحها وموعدها حاصل مع ارتفاع الكباش السياسي على خلفية انتخاب رئيس البلاد وبعد عاصفة جلسة مجلس الوزراء التي راسها الرئيس نجيب ميقاتي الاثنين وعليه تكثف غبار الخلاف تصاعديا بين طرفي تفاهم مار مخايل، في وقت طارت اليوم جلسة الهيئة العامة التي كان دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري لمناقشة العريضة الاتهامية في حق ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات في ضوء إجماع القوى المسيحية البارزة على عدم المشاركة لان المجلس هيئة انتخابية فقط في ظل الشغور.

المنار

لم تحن نهائيات المباريات الرئاسية بعد، ولن تكون جلسة مجلس النواب الخميس غير سابقاتها، حيث لم تصل كل تداعيات الاثنين الحكومي الى الخميس النيابي ، حيث ستبقى الصورة على حالها مع حضور التيار الوطني الحر الجلسة، والبقاء على الورقة البيضاء كوديعة الى حين وضوح الخيارات، ما يعني انها ستبقى الورقة الراجحة، حتى ترجح نوايا البعض وخياراتهم، فيكون التواصل والتوافق مفتاحا ضروريا لحل اقفال الفراغ وانتخاب رئيس للجمهورية يعيد انتظام المؤسسات ..

nbn

إلتقى رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، في مكتبه، وفداً من حركة "حماس" برئاسة الدكتور أحمد عبد الهادي ممثل الحركة في لبنان وعضوية نائب رئيس المجلس السياسي جهاد طه وعضو العلاقات الوطنية أيمن شناعة، في حضور وفد من "حزب الله" برئاسة محمود قماطي والمسؤول عن الملف الفلسطيني في الحزب حسن حب الله والدكتور علي ضاهر والشيخ عطاالله حمود.

mtv

الواقع السياسي بين عاصفتين. العاصفة الاولى فعلية حقيقية هبت بعد الجلسة الوزارية الاثنين، وتردداتها لا تزال تتفاعل ان على صعيد الوضع الحكومي ككل ، او على صعيد العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله.

اما العاصفة الثانية فافتراضية يمكن ان تهب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية غدا.

NTV

بمرور يوم ونصف على موقعة جبران، ظل حزب الله محتفظا بسلاح صمته ولم يعط تراخيص لنوابه ووزرائه وسياسييه بإنهاء الهدنة المستمرة منذ ستة عشر عاما بموجب تفاهم مار مخايل.

وتتوقع المصادر القريبة من الحزب الإبقاء على قواعد الاشتباك كما هي راهنا من دون تغيرات جذرية.

OTV

مسلسل رئاسي طويل، وحلقات اسبوعية في ساحة النجمة، لا يخرق مللها، الا ما يصدر عن بعض النواب من تعليقات، قد يرد عليها رئيس المجلس او لا يرد، فتلقى المشهدية رواجا كبيرا على مواقع التواصل، لا أكثر ولا أقل، فيما الأزمة مستمرة، وتداعياتها تكبر، يوما بعد يوم.

LBC

كيف يمكن قراءة تداعيات ما بعد جلسة حكومة تصريف الاعمال في ظل الفراغ الرئاسي ؟

اهم التداعيات , مرتبط بالانتخابات الرئاسية , التي ستشهد جولتها التاسعة غدا .

في القراءة الرئاسية , يعتبر سليمان فرنجيه , مرشح ثنائي امل حزب الله غير المعلن رسميا الى سدة الرئاسة الاولى اكبر الخاسرين .

فموقف التيار الوطني الحر الرافض لترشيحه اصلا ازداد تصلبا , والتيار ليس في وارد قبول معادلة "فلان رئيس" او لا رئيس حتى لو حاول حزب الله فرضها .

الميادين

كشف وزير الخارجية الرّوسي ​سيرغي لافروف​، أن موسكو اقترحت توقيع اتفاقية بشأن الأمن الأوروبي في العام 2008، إلا أنّه تم رفض ذلك بشكل غير لائق.

وأشار إلى أنّ ​أوروبا​ وواشنطن رفضتا أيضاً مقترحات ​روسيا​ حول الضمانات الأمنية في نهاية العام 2021 الماضي.

الجزيرة

اعلنت السلطات الصينية، تخفيف القيود المرتبطة بكورونا، في جميع أنحاء البلاد، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وكشفت لجنة الصحة الوطنية في بكين الإرشادات الجديدة حول مكافحة كورونا، مؤكدة أنّه "يتم عزل الأشخاص المصابين بدون أعراض والحالات الخفيفة المؤهلة للعزل المنزلي بشكل عام في المنزل"، معلنة تقليل نطاق اختبار "بي سي آر" الإلزامي.

العربية

أكّد الناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، تعليقًا على رفع شبكة "الجزيرة" القطرية ملف مقتل الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية، "أننا نعارض ذلك"، معتبرًا أنّ "المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على جوهر اختصاصها وهو أن تكون الملاذ الأخير لمعاقبة الجرائم الفظيعة وردعها".