لبنان الحر

أشار وزير ​العدل​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ القاضي ​هنري الخوري​، في بيان، الى أنه "في ضوء ما تناقلته بعض وسائل التواصل الإجتماعي لما سُمّي تعميم الى جميع الكتاب العدل، جدول يبين الحد الأدنى للرسوم المستوفاة من كتاب ​بيروت​، والذي يتضمن بياناً بالرسوم المتوجبة كحد أدنى عن كل فئة من المعاملات المنظمة لديهم والمبالغ الموحدة التي طُلب من الكتاب العدل إستيفاؤها بالعملة الوطنية وبالدولار الأميركي".

صوت لبنان

اعتبر ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​، أن "لبنان يعاني من عدم وجود سلطة قادرة على الحسم ما ولّد سلطات وأصحاب نفوذ وتقاسم سلطات ويتحمل عبئا اقتصاديا كبيرا وهويته مهددة وديموغرافيته تتغير بسبب وجود نصف مليون فلسطيني ومليون ونصف مليون سوري على أرضه".

radio orient

رأى قائمقام مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في تصريح أن "هذا النهج المستمر في التعطيل ‏على حساب حاجات اللبنانيين وضرورات حياتهم أصبح نهجا ممجوجا ومرفوضا عند جميع اللبنانيين، ‏كما أن التلطي بالدستور لا يصلح حجة لمن يمعنون في كل مرة بخرق هذا الدستور".‏

اذاعة النور

أشار وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إلى أنّه "عقدت لجنة الأمن الغذائي اجتماعا برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وبحثت في مواضيع طارئة أهمها آلية توزيع القمح والطحين بالكميات المطلوبة من اجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز".

ولفت، في تصريح له عقب الاجتماع في السراي الحكومي بحضور عدد من الوزراء، إلى "أننا أكدنا خلال الاجتماع أن الملف ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام، مما مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة".

صوت المدى

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، أنّ "حزب الله وعد التيار الوطني الحر بأنه لن يشارك بالجلسة الحكومية وشارك بها، والذي حدث هو شيء خارج عن الدستور".