حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء من أن خطر نشوب حرب نووية يتصاعد، لكنه أكد أن روسيا لن تلجأ لترسانتها النووية إلا في إطار الرد الدفاعي. وذكر بوتين خلال اجتماع متلفز مع المجلس الروسي للمجتمع المدني وحقوق الإنسان، القريب من الكرملين، أن روسيا ستدافع عن أراضيها وحلفائها «بكل الوسائل المتاحة»، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، وليست روسيا، هي التي نشرت ما يسمى الأسلحة النووية «التكتيكية» في دول أخرى. وقال:أن روسيا «لم يصبها الجنون» وهي «تعتبر ترسانتها النووية رادعاً دفاعياً لن تبادر إلى استخدامها إلا رداً» على ضربة عدو محتمل تطال أراضيها.

أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس الاربعاء بأن روسيا تسعى لتعليق القتال في أوكرانيا خلال الشتاء. وقال ستولتنبرغ «ما نراه الآن هو أن روسيا تحاول فرض نوع من تعليق هذه الحرب، لفترة قصيرة على الأقل، حتى تتمكن من إعادة تجميع صفوفها واستردادها وتعافيها ثم محاولة شن هجوم كبير أوسع في الربيع المقبل».

طلبت روسيا من إيران تزويدها بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، حسب مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، فيما أكدت واشنطن أنها لم ترَ أي أدلة على أن إيران نقلت أياً منها إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا. وقال مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته: «نعرف أن إيران تعتزم زيادة شحناتها من الطائرات المسيرة والصواريخ إلى روسيا، بكميات كبيرة». وتابع المصدر، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية للأنباء، أن موسكو تقوم بذلك لمعالجة نقص حاد في الإمدادات العسكرية، مضيفاً: «لا أعتقد أنه تم شحنها بعد، لكن من الواضح أنها في دفاتر الطلبيات».

اشتعلت النيران في مطار روسي ثالث بعد غارة بطائرة مسيرة، وبعد يوم من إظهار أوكرانيا قدرة جديدة فيما يبدو على اختراق مئات الكيلومترات في عمق المجال الجوي الروسي بهجمات على قاعدتين جويتين روسيتين. ونشر مسؤولون في مدينة كورسك الروسية الواقعة شمال أوكرانيا صوراً لدخان أسود فوق أحد المطارات.

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة لم تشجع أوكرانيا على تنفيذ ضربات في عمق روسيا، ولم تمكنها من ذلك، غداة مهاجمة مسيرات أوكرانية قواعد عسكرية روسية خلال الأسبوع الجاري. واجتمع بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن مع نظيريهما الأستراليين للخارجية بيني وانغ وللدفاع ريتشارد مارلز في واشنطن الثلاثاء. وخلال المناسبة، قال بلينكن للصحافيين: «نحن لم نشجع الأوكرانيين ولم نسمح لهم بالضرب داخل روسيا»، مؤكداً أن الولايات المتحدة قدمت معدات إلى كييف لأغراض دفاعية فقط.

أحبطت السلطات الألمانية، أمس الأربعاء، واحداً من أكبر المخططات الإرهابية أعدته جماعة يمينية متطرفة، للانقلاب على الدولة وشن هجوم مسلح على مبنى البوندستاغ (البرلمان الفيدرالي) وتنصيب حكومتها. وألقت الشرطة الألمانية القبض على 25 شخصاً في الشبكة المتطرفة كانوا يحضرون لانقلاب على السلطة، حسب المدعي العام الفيدرالي، من أصل 52 مشتبهاً به. وبين المعتقلين رجل يحمل الجنسية الروسية يدعى فيتاليا ب. ساعد زعيم الجماعة على التواصل مع المسؤولين الروس. وينتمي أعضاء المجموعة بشكل أساسي لجماعة يمينية متطرفة هي «مواطنو الرايخ» التي ترفض الاعتراف بالقوانين الألمانية وسيادة الدولة.

وجّه القضاء الأميركي، اليوم، تهم احتيال وغسل أموال إلى عميل روسي مفترض تورط أيضاً في محاولة التدخّل في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وقال المدّعي العام الفدرالي في منطقة بروكلين بريون بيس: «لقد فُرضت عقوبات على هذا المتواطئ مع الكرملين لمحاولته إفساد الديموقراطية، وأظهر سلوكه أنه مستعد وقادر على استغلال النظام المصرفي لأغراضه غير المشروعة».

تنظر المحكمة العليا الأميركية في قضية من شأنها إحداث تحول جوهري في طريقة عمل الديمقراطية في الولايات المتحدة، عبر توسيع سلطات مجالس الولايات التشريعية فيما يتعلق بانتخابات الكونغرس والبيت الأبيض. ومن شأن القضية المعروفة بـ«مور ضد هاربر» أن تمنح المشرعين في كل من الولايات الأميركية الخمسين مزيدا من الصلاحيات لتحديد من يصوت وأين وكيف في الانتخابات الفيدرالية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

رحبت تركيا بإلغاء اللجنة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب على شرائها مقاتلات «إف 16» من الصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للعام 2023، والتي سيجري التصويت عليها في الجمعية العامة للجنة المشتركة. وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ترحيب بلاده بالصيغة النهائية لمشروع قانون موازنة الدفاع الأميركي للعام 2023، معتبرا أنه تطور إيجابي.

شكر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للطلاب «منع انتشار أعمال الشغب» في الجامعات، فيما أعلن الرئيس الأسبق محمد خاتمي عن تأييده للاحتجاجات المتواصلة في إيران منذ سبتمبر (أيلول) الماضي عندما توفيت الفتاة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل «شرطة الأخلاق».